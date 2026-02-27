Declarações do treinador do Estoril, Ian Cathro à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Sporting, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

Jogo de duas partes, como disse Rui Borges?

«Sim, acho que ficou claro. Na primeira parte, nós não conseguimos ter a nossa agressividade a defender por fora. Tivemos dificuldade na organização no nosso lado esquerdo, sofremos golos que não podemos sofrer por erros no alinhamento. Por outro lado, quero ser justo com os jogadores. É verdade que neste momento temos dois centrais disponíveis, o Gonçalo está a voltar depois de muito tempo parado, sem ritmo de jogo e esta linha defensiva não tem muitos treinos junta, pelas várias lesões em momentos diferentes. Por isso, não quero ser injusto.»

Sporting carregou esse lado esquerdo do Estoril, o que levou a ajustes ao intervalo:

«Sim, acho que ficou claro que precisávamos de mais agressividade nessa situação de um para um e na nossa organização. Na segunda parte estivemos mais perto dessa organização, mais agressivos no um para um e conseguimos. Não fomos obrigados a baixar tantas vezes e tanto tempo e até tivemos a bola em posições mais adiantadas no campo. Conseguimos entrar mais vezes no nosso ritmo de jogo. Não tenho a certeza de que tivemos grandes oportunidades, talvez não, mas conseguimos situações em que, noutros dias, fazemos golos, mas não conseguimos e temos de sair daqui zangados com este resultado.»

Reparo à arbitragem:

«Não foi o nosso melhor dia, posso dizer que não foi o meu melhor dia, mas também não foi o melhor dia da equipa de arbitragem. Há várias situações, ninguém vai passar duas horas a analisar situações na televisão, porque não estamos a falar de um golo que não foi golo ou de um penálti que não foi penálti, mas a malta que está mais perto do jogo sabe que, quando há uma falta que permite uma transição… essas coisas têm grande impacto no jogo. Houve um momento, não sei quem foi, mas duas mãos a pôr o Guitane no chão, falta para nós, ficamos nessa posição mais alta, continuámos nesse ritmo… mas não. Às vezes temos de dizer as coisas. Não foi o meu melhor dia, na primeira parte não foi o nosso melhor dia, mas também não foi o melhor dia da equipa de arbitragem.»