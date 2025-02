Após o apito final do Estoril-Rio Ave, deste sábado, Petit foi expulso, na sequência de uma discussão com o árbitro do encontro, Sérgio Guelho.

Os ânimos exaltaram-se e o técnico dos vilacondenses teve mesmo de ser agarrado e afastado por membros da equipa técnica e por João Carvalho, médio do Estoril.

Na próxima jornada, o Rio Ave recebe o Sp. Braga e o treinador não vai marcar presença no banco de suplentes.

De referir que o Estoril venceu o Rio Ave, por 2-1, na 23.ª jornada da Liga, com o golo da vitória a surgir aos 90 minutos.