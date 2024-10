O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quarta-feira, que arquivou um processo aberto por suspeitas de corrupção num embate entre o Estoril e o FC Porto, relativo à temporada de 2017/18.

Falamos de um jogo que foi disputado a 15 de janeiro de 2018 e que foi interrompido ao intervalo, quando o FC Porto perdia por 1-0, devido a problemas estrutural de uma das bancadas do Estádio António Coimbra da Mota. O jogo acabaria por ser retomado, a 21 de fevereiro, e os visitantes viraram o resultado para 3-1.

A abertura do processo resultou de uma denuncia anónima junto da Procuradoria Geral da República e de notícias vinculadas pela comunicação social que davam conta de uma transferência do FC Porto para as contas do Estoril.

O Conselho de Disciplina da FPF entendeu, agora, «arquivar o processo de inquérito por não se afigurar que a solicitação de novas diligências de prova pudesse alterar o sentido do Relatório Final proposto pela Comissão de Instrutores da Liga e tendo ocorrido o arquivamento do processo criminal que incidia sobre o mesmo objeto».