O Estoril lançou uma camisola, em parceria com a instituição «Manicómio», como forma de apelo à saúde mental.

Intitulada de «Consultas sem Paredes», a iniciativa tem diversos pontos de relevo, sendo que além do terceiro equipamento da formação canarinha, engloba também consultas de psicologia e psiquiatria no Estádio António Coimbra da Mota, assim como o apoio aos jogadores e restante staff do clube.

Em comunicado, o Estoril explica que o principal objetivo passa por «atrair as pessoas que têm receio de se deslocarem ao psicólogo ou psiquiatra», tendo em conta que este programa está disponível para todos os que se queiram candidatar.

«No desporto ainda há muito estigma sobre saúde mental e nós queríamos ser líderes em trazer essa narrativa para os dias de hoje. Nós trabalhamos com jogadores muito jovens e vemos que há muitas flutuações nas performances deles, que vêm de fatores completamente fora do âmbito do futebol. Portanto, vem das suas vidas pessoais, de problemas de saúde e, às vezes, existe um estigma muito grande de não comunicar estas coisas. Nós sentimos que era algo que devia sair à luz do dia e se devia dar atenção», pode ler-se.

Além disso, o clube pretende ainda chegar às escolas com o programa «My mind our game», como forma de investir na capacitação dos mais novos para aprenderem a lidar com o cyberbulling, redes sociais e exposição social.