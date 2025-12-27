Custódio, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Estoril, por 4-1, na 16.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o Estoril

«Não era o resultado que esperávamos, não só antes do jogo e mesmo até ao primeiro golo, estivemos sempre por cima. Criámos várias situações, uma ou outra podíamos ter feito melhor, mas sinto que não soubemos lidar com o que podíamos fazer. No nível em que já estamos, não devíamos ter sofrido os golos daquela forma. A equipa era uma com o resultado em 0-0 e depois caiu a confiança.»

Entrada de Marezi para o segundo tempo

«Queríamos meter três jogadores mais por dentro, com dois avançados. A verdade é que no início da segunda parte temos logo um lance de perigo do Sandro Lima. É uma boa oportunidade e na sequência sofremos o 3-0. Se olharmos para os acontecimentos não é fácil lidar com isso, independentemente da maturidade dos jogadores. Agora, é uma boa forma para eles crescerem. Fico muito triste e desiludido pelo resultado.»

Interesse de outros clubes em Alex Amorim

«Preparamos a equipa, o clube e os jogadores. Não vou individualizar e não quero falar de mercado hoje, muito menos depois de uma derrota como esta.»