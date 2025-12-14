Liga
Derrota pesada em Famalicão: Ian Cathro não compareceu na sala de imprensa
Técnico do Estoril não falou aos jornalistas em Famalicão
Ian Cathro não compareceu na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão para a habitual análise ao jogo, após a pesada derrota sofrida pelos estorilistas frente aos famalicenses.
Recorde-se que o Estoril perdeu por quatro bolas a zero em jogo da 14.ª jornada da Liga, num embate em que deixou uma imagem pálida e não foi capaz de ombrear com o Famalicão.
O técnico escocês não prestou declarações após o jogo, anunciou o staff afeto ao Famalicão, informando os jornalistas que Ian Cathro não iria realizar a conferência de imprensa de análise ao jogo.
