Ian Cathro não compareceu na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão para a habitual análise ao jogo, após a pesada derrota sofrida pelos estorilistas frente aos famalicenses.

Recorde-se que o Estoril perdeu por quatro bolas a zero em jogo da 14.ª jornada da Liga, num embate em que deixou uma imagem pálida e não foi capaz de ombrear com o Famalicão.

O técnico escocês não prestou declarações após o jogo, anunciou o staff afeto ao Famalicão, informando os jornalistas que Ian Cathro não iria realizar a conferência de imprensa de análise ao jogo.