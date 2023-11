Com dois jogadores cada, Estoril e Benfica, são as equipas que mais contribuem para o onze ideal da 11.ª jornada da Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios com as pontuações estatísticas do Sofascore.



Nesta ronda dois jogadores conseguiram notas máximas: Rodrigo Gomes (Estoril) e Diogo Costa (FC Porto).



Sp. Braga, Rio Ave, Famalicão, Sporting, Portimonense e Boavista são os outros emblemas representados no onze ideal da ronda, além de águias e canarinhos.