A Liga Portugal decretou a realização de um minuto de silêncio no Estoril-Santa Clara, do próximo fim de semana.

O momento vai ocorrer em memória das vítimas do trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória, em Lisboa, na quarta-feira. Até ao momento, 16 pessoas morreram e há mais de 20 feridos.

O Estoril-Santa Clara disputa-se a partir das 20h30 do próximo sábado. O encontro da relativo à 3.ª jornada da Liga foi adiado devido à presença dos açorianos nas pré-eliminatórias da Liga Conferência.