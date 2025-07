O espanhol Carlos Álvarez é o novo diretor geral do Estoril, sucedendo a Ignacio Beristain, que ocupou o cargo durante quatro temporadas.

O dirigente de 34 anos foi gestor da Globalon Football Holdings, acionista maioritário da SAD canarinha.

Segundo a nota publicada no site oficial do Estoril, Álvarez apoiou «diretamente o então presidente do Conselho de Administração da SAD estorilista [Ignacio Beristain] e contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento do clube».