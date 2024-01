Depois de vencer o FC Porto para a Liga e para a Taça da Liga, o Estoril tem esta noite no confronto para os oitavos de final da Taça de Portugal, a possibilidade de se tornar apenas a segunda equipa a superar os dragões nas três competições que se realizam ao longo da temporada nacional. Desde que existe Taça da Liga, isso apenas aconteceu uma vez. E ainda assim não foram tecnicamente três vitórias.

Em 2013/14, o Benfica venceu o FC Porto em janeiro na primeira volta do campeonato, no triunfo por 2-0 que aconteceu poucos dias depois da morte de Eusébio. Depois, abril teve dois clássicos e em ambos o Benfica levou a melhor. Primeiro com um triunfo por 3-1 na segunda meia-final da Taça de Portugal, que anulou a vitória portista no Dragão por 1-0. E menos de dez dias depois, já com o título de campeão nacional garantido, eliminou os dragões na meia-final da Taça da Liga. Embora o jogo tenha terminado empatado, as águias venceram o desempate por grandes penalidades.

Essa época teve nada menos que cinco clássicos e o FC Porto venceu os outros dois. Além da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, também ganhou na última jornada da Liga, um triunfo por 2-1.

Sp. Braga: o único a vencer três vezes o FC Porto de Conceição numa época...

Só duas equipas conseguiram de resto três triunfos efetivos sobre os dragões numa mesma temporada desde 2007/08, ano da primeira edição da Taça da Liga. O Sp. Braga foi o único a fazê-lo na era Sérgio Conceição. Foi em 2019/20, uma série que começou com duas vitórias em janeiro, quando Rúben Amorim treinava os minhotos, uma para a Liga e a outra na final da Taça da Liga. O terceiro triunfo aconteceu na última jornada do campeonato. Frente a um FC Porto já campeão, a vitória por 2-1 garantiu o terceiro lugar ao Sp. Braga, que tinha então Artur Jorge como treinador, na sua primeira passagem pelo banco arsenalista.

Em 2007/08, o Sporting também venceu o FC Porto por três vezes. A primeira foi para a Supertaça, logo a abrir a época. Os leões, orientados por Paulo Bento, venceram ainda o encontro que fechou a primeira volta de um campeonato que seria ganho pelo FC Porto de Jesualdo Ferreira e levaram a melhor na final da Taça de Portugal, decidida no bis de Rodrigo Tiuí.

... e a fazer o pleno nas três competições frente a um grande

Só houve até hoje uma equipa a fazer o pleno de vitórias frente a um dos chamados três «grandes» na Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal na mesma época. Em 2020/21, o Sp. Braga de Carlos Carvalhal começou por ir à Luz vencer o Benfica de Jorge Jesus por 3-2 para a 7ª jornada da Liga. Depois, levou a melhor na meia-final da Taça da Liga, com um triunfo por 2-1. E por fim celebrou a conquista da Taça de Portugal, na final que a pandemia atirou para Coimbra, com um triunfo por 2-1.

O que está no horizonte esta noite para o Estoril é, portanto, muito raro. Aliás, em toda a história só por uma vez o Estoril venceu os dragões em três jogos consecutivos e foi logo nos primeiros duelos, em 1944: duas vezes nos quartos de final da Taça de Portugal e outra numa goleada por 8-1 para o campeonato, no início da temporada seguinte. Mas a possibilidade existe e o FC Porto está alerta, perante o ascendente de equipa de Vasco Seabra nesta época, que se traduziu na vitória no Dragão na 10ª jornada da Liga e um mês no 3-1 que eliminou o FC Porto da Taça da Liga. A que se juntam as tradicionais dificuldades do dragão nas visitas à Amoreira, onde conta quatro empates e uma derrota nas últimas dez deslocações.