Álvaro Pacheco vai, ao que tudo indica, ser o novo treinador do Estoril.

O acordo deve ser oficializado no início da próxima semana, mas o antigo treinador do Vizela é o eleito para suceder a Ricardo Soares, que rumou aos chineses do Beijing Guoan.

Trata-se de um regresso de Álvaro Pacheco ao Estoril, clube que representou enquanto jogador, entre 1997 e 1999.

O ténico, que está prestes a completar 52 anos, deixou em novembro o Vizela, clube no qual estava desde 2019, e que levou do Campeonato de Portugal à Liga. Antes orientou o Fafe.