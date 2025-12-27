Ascendente dos visitantes e algumas dificuldades para o Estoril conseguir chegar com perigo à área de André Gomes. Uma definição dos primeiros 45 minutos que podia ficar por aqui, não fosse a turma de Ian Cathro ter dado a volta à teoria com dois golos de rajada.

A segunda parte não foi diferente, com Begraoui a brilhar à frente da baliza e Meupiyou numa noite para esquecer. Dois autogolos muito infelizes do central francês e que são o espelho de praticamente toda a exibição do Alverca no encontro.

Uma noite fria e chuvosa caiu sobre o Estádio António Coimbra da Mota e nas bancadas apenas os mais rijos marcaram presença no recinto. No que toca ao jogo, começou algo tímido, com as duas equipas à procura de se fixarem com bola no meio-campo adversário.

O primeiro lance de real perigo surgiu ao minuto 13, quando Lincoln teve tempo e espaço para almejar a baliza de Joel Robles e fê-lo, com um remate de fora da área. Valeu a atenção do guarda-redes para evitar o que seria um belo golo do ex-Santa Clara. Este momento serviu para o Alverca tomar conta do jogo, sobretudo no que toca à posse de bola.

Pouco depois, o mesmo Lincoln descobriu de forma sublime a subida de Chissumba e o ala esteve perto de ser feliz. Tirou da frente Pedro Carvalho, puxou para o pior pé e a bola subiu demasiado. Só que este ligeiro domínio do Alverca não resultou em golo (pelo menos marcado). À passagem da meia hora de jogo, João Carvalho concluiu um lance atabalhoado de forma muito feliz. O remate sofre um desvio em Meupiyou e trai André Gomes, que nada conseguiu fazer para evitar o 1-0.

No banco de suplentes, Custódio apenas podia assistir ao que se ia passando nas quatro linhas e as notícias que chegavam não eram as melhores. Em cima do intervalo, um novo ressalto deixou Begraoui na cara do golo e o melhor marcador da equipa não se fez de rogado. Um toque subtil resultou no segundo da formação canarinha, que foi com uma vantagem mais confortável para os balneários.

Ora, o regresso ao relvado trouxe um Estoril com eficácia máxima, à semelhança do que tinha acontecido até então. Um lance coletivo de excelência colocou Begraoui com tudo para fazer o «bis» e o marroquino não desperdiçou. A bola ainda beijou a trave antes de entrar na baliza, para delírio dos cerca de dois mil espetadores nas bancadas. Pelo meio, nota para a saída de Marezi (por lesão), que esteve apenas 16 minutos em campo.

Só que a noite não era mesmo para Meupiyou e um azar nunca vem mesmo só. Na tentativa de cobrir Begraoui, o jovem defesa fez-se ao lance e desviou o cruzamento de Pedro Amaral para o fundo da baliza, complicando ainda mais as contas do Alverca. A Custódio valeu apenas um momento de franca inspiração de Alex Amorim, que recebeu a bola a meio-campo, foi por ali fora e assinou um golaço de levantar qualquer estádio.

Esta é a segunda vez que o Estoril consegue uma sequência de dois jogos consecutivos a vencer e pode terminar o ano de 2025 a apenas seis pontos da Europa. Já o Alverca soma o terceiro desaire seguido para a Liga.

A Figura: Begraoui

O melhor marcador da equipa voltou a mostrar serviço, num primeiro tempo que fica marcado por dois golos em dois remates enquadrados com a baliza de André Gomes. Dentro da área fez o 2-0 para o Estoril e arrancou o segundo tempo da melhor forma, com mais um para a conta pessoal. Ao todo, Begraoui leva já nove golos nas primeiras 16 jornadas da Liga.

O Momento: infelicidade(s) de Meupiyou

Numa altura em que o Alverca demonstrava maior capacidade para chegar com perigo à baliza de Joel Robles, surge o golo de João Carvalho. Através de um remate de fora da área, a bola acaba por sofrer um desvio no jovem central francês e engana André Gomes. Já no segundo tempo, um cruzamento de Pedro Carvalho bate na perna de Meupiyou e entra (de forma infeliz) na baliza do Alverca.

Positivo: Alverca no primeiro tempo

O resultado pode dar indícios de um jogo de sentido único, mas o que é certo é que a eficácia do Estoril contribuiu e de que maneira para a construção do 4-1 que se registou no apito final de Fábio Veríssimo. Nota para os primeiros 35 minutos do Alverca, que parecia ter o jogo controlado até ficar em desvantagem no marcador. A partir daí a equipa de Custódio nunca mais se «endireitou»…