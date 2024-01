Figura do jogo: Guitane

O esquerdino do Estoril é, de facto, um craque. A jogar sobre a direita e a vir para zonas interiores através do seu pé esquerdo, Guitane é capaz de causar perigo a qualquer equipa. Que o diga o Arouca, que logo aos três minutos viu o camisola 10 estorilista fazer uma verdadeira obra de arte na Amoreira. O jogador francês fez o seu movimento habitual e pico a bola sobre de Arruabarrena, que não conseguiu impedir a bola de entrar na sua baliza. Merece mais altos voos.

Momento do jogo: golo de Tiago Esgaio

O Estoril entrou bem na partida, marcou logo aos três minutos, mas acabou por permitir a reviravolta do Arouca ainda no primeiro tempo. Depois de Mujica já ter marcado, Tiago Esgaio fez o mesmo em cima do intervalo, na sequência de um pontapé de canto, e levou a equipa de Daniel Sousa em vantagem na ida para os balneários. Um duro golpe para os comandados de Vasco Seabra.

Outros destaques:

Mujica

O avançado esteve em branco nas três derrotas consecutivas do Arouca, mas regressou aos golos na Amoreira. Depois de Marqués falhar um golo na cara de Arruabarrena, o avançado espanhol concluiu uma bela jogada de contra-ataque da equipa de Daniel Sousa e fez o empate cinco minutos depois do golo de Guitane, que inaugurou o marcador. Foi o seu décimo segundo golo da temporada em 24 jogos, uma média de um golo a cada dois jogos.

Koba Koindredi

O médio, que tem sido apontado ao Sporting, regressou à titularidade no Estoril, uma vez que Holsgrove lesionou-se no encontro com o Moreirense, da última jornada. Koba Koindredi demonstrou que é um médio possante fisicamente, forte a recuperar bolas no meio-campo, mas mostrou que também sabe ter o esférico nos pés. Ficou na retina uma roleta sobre um adversário aos 20 minutos, que fez lembrar…Zidane.

Arruabarrena

Exibição segura do guarda-redes uruguaio do Arouca. Sempre que foi chamado a jogo, de Arruabarrena disse presente e mostrou as qualidades que fazem dele um dos melhores guarda-redes da Liga. É um excelente guardião e passa muita confiança aos companheiros da defesa. Em grande ao minuto 65.

Marqués

Jogo para esquecer do avançado do Estoril. O camisola 9 estorilista rendeu Cassiano no onze da equipa de Vasco Seabra, mas acabou por não ser feliz este sábado. Marqués esteve muito desinspirado e perdeu várias ocasiões de golo, que podiam ter dado um desfecho diferente à partida.

Carné

Não foi pelo guarda-redes que o Estoril somou mais um resultado negativo. Este sábado, na Amoreira, Marcelo Carné voltou a mostrar-se em bom nível, com várias defesas, que impediram o Arouca de avolumar o resultado no encontro da décima oitava jornada da Liga.