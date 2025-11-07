Um belo jogo de futebol, com reviravoltas e muitos golos. É a melhor definição para o jogo que opôs Estoril e Arouca, que a equipa da linha levou de vencida por 4-3.

Um jogo em que os ataques claramente se superiorizaram às defesas, termina com um resultado que agudiza o momento do Arouca, com cinco jogos sem vencer, e confirma a segunda vitória consecutiva dos canarinhos, que marcam quatro golos pelos segundo jogo consecutivo.

Sob uma lua quase cheia, os lobos uivaram bem cedo. Puche trabalhou bem na direita, tentou o cruzamento, mas Gonçalo Costa cortou. No entanto, o jogador do Estoril colocou a bola nos pés de Fukui que, com um bom remate à entrada da área, abriu o marcador.

O japonês esteve no melhor, mas também no pior. Em cima da marca dos dez minutos Holsgrove cruzou com perigo para a área do Arouca, Fukui tenta o corte, mas acabou por colocar a bola na própria baliza.

O golo pareceu ter dado ânimo aos canarinhos, e estiveram perto do golo da reviravolta, mas ora Mantl, ora o desacerto do Estoril mantinha o resultado igualado.

À passagem da meia-hora de jogo o Arouca voltou a colocar-se na frente do marcador. Canto batido do lado esquerdo por Puche, Djouahra apareceu isolado no segundo poste e, com um pontapé de moinho fez um grande golo na Amoreira.

O jogo estava vivo e mais ficou ainda depois de Boma empatar uma vez mais a partida. Na sequência de um canto, o defesa central subiu às alturas e cabeceou com força para o fundo das redes, indefensável para Mantl. Ainda antes do apito final, Begraoui soltou a alegria nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota, mas o golo a reviravolta foi anulado por fora de jogo.

Na segunda parte seguiu-se a toada do jogo. Logo no primeiro lance, um contra-ataque do Arouca conduzido por Djouahra quase deu em golo. Hyun-Ju em ótima posição, desperdiça e atira ao lado.

Não aproveitaram os lobos e os canarinhos fizeram a reviravolta depois de uma boa jogada de combinação entre Begraoui e Holsgrove. O escocês recebeu a bola à entrada da área, passou com facilidade pelo defensor do Arouca e rematou em arco para o 3-2.

O Estoril entrou com tudo e João Carvalho, logo depois, num lance pelo lado direito rematou cruzado e acerta em cheio no poste esquerdo. Na sequência, a bola ressaltou em Tiago Esgaio que tocou sem querer, e atirou para o outro poste da baliza de Mantl.

Quando a «equipa da linha» estava por cima, o Arouca chegou ao golo num lance em que Boma ficou muito mal na fotografia. Djouahra fez um cruzamento de muito longe da área, a bola bateu no relvado e passou por baixo do pé do central estorilista, enganando um Robles desamparado.

Já tudo apontava para um empate quando Guitane, entrado para os últimos minutos, encarou o adversário e fez um cruzamento rasteiro para a entrada fulminante de João Carvalho rematar e soltar a festa na Amoreira, fechando o resultado num incrível 4-3 para abrir a jornada.

O Estoril sobe ao oitavo lugar com 13 pontos, mais quatro que o Arouca, sem vencer há cinco jogos, e que se encontra no 15.º posto da classificação.

---

A Figura: Holsgrove

O médio escocês esteve nos três primeiros golos do Estoril e foi um autêntico motor no meio-campo dos canarinhos. Incansável até ao fim, terminou com uma exibição acima da média.

O momento: tento de João Carvalho

Num jogo de parada e resposta, João Carvalho desatou o nó que parecia cada vez mais difícil de soltar. Depois de uma grande jogada individual de Guitane, o jogador canarinho atirou para o fundo das redes e entregou o triunfo ao Estoril.

Positivo: muitos golos

É o que as pessoas querem ver quando vão ao estádio. Duas equipas que nunca se deram por vencidas acabaram por oferecer um belo espetáculo aos cerca de dois mil espetadores que marcaram presença nesta noite fria na Amoreira.