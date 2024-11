Momento: apreensão e fair-play

Num jogo aborrecido, as palmas dirigidas a Kiki, que deixou o jogo de maca, foram talvez o momento mais marcantes neste jogo. Foi na sequência de um choque aparatoso com Fabrício, com o lateral do relvado a cair inanimado no relvado. Fez-se silêncio no António Coimbra da Mota, mas o defesa acabou por recuperar a consciência. Foi imobilizado ainda no relvado, saiu de maca e o estádio levantou-se para o aplaudir de pé. Um momento bonito de fair-play.

Figura: Rodrigo Ribeiro, o mais inconformado

Teve duas, quase três, oportunidades flagrantes para marcar e isso tem de ser valorizado, num jogo em que as oportunidades contaram-se pelos dedos de uma mão. Jogou no corredor central e atacou muito bem a profundidade, surgindo por duas vezes nas costas dos centrais do Estoril. Na primeira entrou na área de rompante, para desviar um cruzamento de Tunde. A primeira boa saiu à figura de Robles, ainda tentou a racarga, mas ao lado. Logo a seguir voltou a romper a defesa canarinha, mas voltou a atirar à figura de Robles. Esteve sempre muito ativo na primeira parte, mas caiu no segundo tempo e acabou por ser substituído a quinze minutos do final.

Outros destaques:

Félix Bacher

Estreia absoluta na Liga. Era o único jogador do Estoril que ainda não tinha somado minutos esta época, mas estreou-se logo como titular e até deixou uma boa imagem. O central austríaco esteve sempre muito concentrado, quase sempre bem posicionado, num comportamento que lhe permitiu jogar muitas vezes em antecipação.

Fabrício

O Estoril sentiu muitas dificuldades para atacar a profundidade, mas consegui-o, a espaços, quase sempre por iniciativas de Fabrício que, recorrendo ao poderio físico, conseguiu forças a consistentes defesa do Aves.

Robles

Com um par de boas defesas, duas deles por instinto, a remates de curta distância, contribuiu para este sólido nulo.