Um castigo pouco usual no futebol português. Dani Figueira, guarda-redes do Estoril, participou nos exercícios de aquecimento para o jogo com o Benfica, a 6 de novembro de 2022, quando estava suspenso. Por isso mesmo, tem de cumprir novo jogo de castigo.

Dani Figueira estava a cumprir o castigo no encontro referente à 12.ª jornada da Liga e, apesar de não surgir na ficha do jogo, ajudou o seu substituto, Pedro Silva, nos exercícios de aquecimento antes do início do encontro, que o Benfica venceu por 5-1.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou que a presença do guarda-redes em campo infringiu o regulamento disciplinar da Liga de clubes e sancionou o jogador com um jogo de suspensão, o mínimo previsto no artigo 160.º (não acatamento de decisões).

Dani Figueira foi ainda multado em 327 euros, enquanto o Estoril foi punido com uma multa no valor de 1.632 euros.