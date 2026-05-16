Na última jornada do campeonato (e, eventualmente, de José Mourinho no Benfica), o técnico encarnado opera quatro mudanças no onze inicial face ao empate em Braga. Bah, Otamendi, Ríos e Pavlidis saltam para o onze.

Do lado do Estoril, Pizzi termina a carreira como titular diante da antiga equipa. 

BENFICA: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Ríos, Aursnes; Schjelderup, Rafa, Prestianni; Pavlidis.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, António Silva, Bruma, Sudakov, Lukebakio, Manu Silva, Dedic, Barreiro.

ESTORIL: Robles, Ferro, Bacher, Xeka; Gonçalo Costa, João Carvalho, Holsgrove, Ricard Sanchez; Pizzi, Begraoui e André Lacxmicant.

SUPLENTES ESTORIL: Diogo Dias, Lominadze, Marqués, Pedro Amaral, Kevin Boma, Peixinho, Jan Martos, Luís Gomes e Rafik Guitane.

 

 

