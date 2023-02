Momento: Tiago Gouveia, depois de Tiago Araújo

Minuto 77. O Estoril já tinha ensaiado aquele movimento vezes sem conta, com Tiago Santos a conquistar a linha de fundo e a cruzar com perigo, mas invariavelmente a bola era cortada pelos defesas do Boavista ou pelas luvas de Bracali, mas naquele momento, a bola sofreu um desvio junto ao primeiro poste e foi ao encontro de Tiago Gouveia que atirou a contar. O Estoril virava o resultado e, depois de três derrotas consecutivas, voltava a festejar a conquista de três pontos na Liga.

Figura do jogo: Bracali adiou o empate enquanto pôde

O Boavista esteve durante quarente minutos em vantagem e depois segurou o empate durante quase mais meia-hora e isso deveu-se a uma tarde inspirada do experiente guarda-redes do Boavista que fez defesas atrás de defesas ao longo do jogo, algumas delas a tirarem o golo das gargantas aos adeptos do Estoril. Já tinha estado em particular destaque na primeira parte, mas foi na segunda que o brasileiro de 41 anos brilhou mais intensamente, com grandes defesas a remates de João Carlos, Tiago Gouveia e Tiago Araújo. Além das defesas, o experiente guarda-redes, sempre que teve a bola nas mãos, procurou serenar a sua equipa, deixando os minutos correr.

Outros destaques:

João Carvalho

Começou o jogo com um remate em arco ao poste, mas foi no meio-campo que esteve em destaque, servindo como pivot da equipa, contribuindo de forma significativa para a boa circulação de bola que o Estoril apresentou esta tarde, com a bola sempre em movimento, à procura de uma brecha na muralha do Boavista. Acabou por encontrá-la com a assistência para a reviravolta assinada por Tiago Gouveia.

Tiago Araújo

Se João Carvalho foi o pivot da equipa, Tiago Araújo foi um verdadeiro ariete, oferecendo profundidade à equipa, com constantes arrancadas da linha para o coração da área. Marcou o golo do empate depois de receber uma bola com o peito e de ter rematado com a canhota e teve outras oportunidades para atirar à baliza de Bracali.

Tiago Gouveia

Outro bom jogo do médio formado no Benfica. Marcou o golo da reviravolta, mas foi muito mais do que isso em campo. A bola passa quase sempre por ele, ou melhor, é ele que está em todo o lado, oferecendo linhas de passe aos companheiros e permitindo um futebol fluído à sua equipa. Jogou na direita, mas também apareceu na esquerda e muitas vezes ao centro, já em zonas de finalização.

Tiago Santos

Mais um Tiago em plano de destaque. Fez todo o corredor direito dos canarinhos e passou mais tempo a atacar do que propriamente a defender. Foi ele que fez a assistência para o primeiro golo do Estoril, com mais um cruzamento que chegou ao segundo poste para a finalização de Tiago Araújo.

Yusupha

Entrou muito bem no jogo e foi ele que abriu o marcador, com uma cabeçada a um cruzamento bem medido de Makouta. Depois recuou para a entrada da área do Boavista, para ajudar a defender e só voltou a aparecer já perto do final do jogo, logo depois da reviravolta do Boavista, para atirar ao poste.