Estoril e Boavista, em conjunto com a Liga, decidiram adiar o jogo da 14.ª jornada, que estava previsto para as 19h00 desta quinta-feira, devido a um curto-circuito que deixou o Estádio António Coimbra da Mota totalmente às escuras.

Os dois emblemas ainda esperaram que o problema fosse resolvido pelos bombeiros destacados para o local, mas assim que perceberam que o problema não ia ter uma solução rápida, reuniram-se e rapidamente definiram uma janela temporal.

O encontro vai ser disputado a 9 de fevereiro de 2023.

O encontro vai ser disputado a 9 de fevereiro de 2023.

O Boavista FC informa que, na sequência de uma falha no sistema de iluminação no Estádio António Coimbra da Mota, o jogo referente à 14ª jornada da Liga Portugal Bwin, frente ao Estoril Praia, foi adiado.



O jogo vai realizar-se no dia 9 de fevereiro.