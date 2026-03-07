Estoril e Casa Pia anularam-se na noite fria da Amoreira e não conseguiram desfazer um empate que se manteve sólido do primeiro ao último minuto. Ian Cathro tinha anunciado uma equipa com fome, Álvaro Pacheco também abordou o jogo com um discurso ambicioso, mas as palavras dos treinadores não tiveram eco sobre o relvado. Os gansos entraram melhor no jogo, os canarinhos acabaram por cima, mas, na verdade, ninguém mereceu vencer esta noite.

O cartaz deste jogo prometia um Estoril cheio e fome, depois de um jejum intermitente imposto em Alvalade, e um Casa Pia transfigurado para melhor desde e chegada do «revolucionário» Álvaro Pacheco, mas o jogo não teve nada de entusiasmante nesta noite fria na Amoreira.

Um Estoril órfão de João Carvalho, a cumprir castigo, que sentiu muitas dificuldades para entrar no jogo, face a um Casa Pia que se apresentou com um bloco bem subido, a defender sobre a linha do meio-campo, e a atacar muito bem o corredor direito, com Larrazabal, com o apoio constante de Livolant, a explorar o adiantamento de Ricard Sánchez para pressionar o desamparado Tsoungui.

O Estoril até tinha mais posse de bola, mas não conseguia ultrapassar a barreira que o Casa Pia montou sobre a linha que divide o campo e perdia invariavelmente a bola sempre que procurava chegar mais à frente. O Casa Pia tinha menos bola, mas conseguia maior profundidade, com Larrazabal muito ativo no corredor direito e Osundina a aparecer, a espaços, sobre a esquerda.

Jogo ainda animou...

O intervalo chegou a voar, logo a seguir à melhor oportunidade da primeira parte, com Osundina a cruzar tenso da esquerda para a entrada fulgurante de Cassiano que, na pequena área, atirou por cima da trave. A verdade é que o ascendente do jogo estava claramente do lado da equipa de Pina Manique que chegou ao intervalo com mais remates (4 contra apenas um 1 do Estoril), mais ataques (12-10), mais cruzamentos (4-3) e mais pontapés de canto (3-1).

Álvaro Pacheco abdicou de Osundina para lançar Dailon Livramento no arranque da segunda parte, mas, desta vez, foi o Estoril que entrou melhor, mais musculado, a empurrar o Casa Pia para junto da sua baliza. No entanto, a primeira grande oportunidade da segunda parte voltou a ser da equipa de Pina Manique, com Abdu Conté, com um remate colocado, a levar a bola a beijar a trave da baliza de Joel Robles. Begaroui respondeu de imediato, numa transição rápida, com um remate ao lado. O jogo começava a animar.

O Casa Pia já não conseguia defender tão à frente e o Estoril, com mais espaços, começou a desdobrar-se em oportunidades. Rafik Guitane atirou a rasar o poste, Jandro obrigou Sequeira a aplicar-se, e Holsgrove, na marcação de um livre, obrigou o Casa Pia à defesa da noite. Mas, tudo somado, nada foi suficiente para desfazer o nulo que continuava, inabalável, no marcador eletrónico por cima da baliza que os canarinhos atacavam. O Casa Pia, agora, só respondia a espaços. Mas, já aos 89 minutos, Cassiano teve uma oportunidade soberana para fechar esta partida como figura do jogo, mas atirou à figura de Joel Robles.

Um jogo que prometia muito, mas que acabou com um insosso zero a zero.

Figura do jogo: Larrazabal enquanto teve pilhas

Enquanto esteve em campo, o extremo basco foi uma constante dor de cabeça para a defesa do Estoril, prendendo Ricard Sánchez em tarefas mais defensivas e fazendo a cabeça em água a Tsoungi com constantes ataques sobre o corredor direito. Foi dos poucos jogadores que conseguiu oferecer profundidade ao ataque da sua equipa e até teve uma oportunidade para abrir o marcador. Caiu de produção na segunda parte e acabou por ser substituído com problemas físicos.

Momento do jogo: Abdu Conté atira à trave

Foi já num momento de viragem do jogo, mas o médio guineense teve uma oportunidade soberana para desbloquear o teimoso marcador. Um lance que até parecia inofensivo, aos 58 minutos, mas a bola ganhou efeito e foi beijar a trave da baliza de Joel Robles. Foi o mais parecido com um golo que vimos esta noite.

Surpresa: Eric Dier nas bancadas

Eric Dier, antigo jogador do Sporting, agora ao serviço do Monaco, está em Portugal, a recuperar de uma lesão, e na noite fria deste sábado, foi ao António Coimbra da Mota, bem agasalhado, para assistir ao duelo entre o Estoril e Casa Pia. Não podemos garantir que se tenha divertido, até porque o jogo não teve grande qualidade, mas serviu para matar saudades da liga que o projetou para o futebol internacional.