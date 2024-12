O Casa Pia deslocou-se até ao reduto do Estoril e venceu por 2-0, num jogo que marcou o primeiro triunfo dos gansos no Estádio António Coimbra da Mota.

O frio da Amoreira trouxe algumas centenas de adeptos até ao Estádio António Coimbra da Mota, mas a ação no relvado durante os primeiros 45 minutos não serviu para aquecer as bancadas.

Com 14 pontos somados até então, as duas equipas entraram algo tímidas no encontro e a verdade é que o melhor lance de todo o primeiro tempo pertenceu a Holsgrove e tratou-se de um pontapé de fora da área, defendido sem problemas por parte de Sequeira.

De um lado, o Casa Pia conseguiu sair bem a jogar pelas alas, com grande mérito para Nuno Moreira e Leonardo Lelo que foram «galgando» metros do lado esquerdo e do outro, a solidez defensiva de Pedro Álvaro e Boma evitou que a turma de Ian Cathro saísse para o intervalo em desvantagem.

No geral, as duas equipas mostraram falta de criatividade e isso fez com que o nulo se mantivesse até ao apito do árbitro, que levou toda a gente de volta para os balneários.

Os mesmos 22 jogadores regressaram para a segunda parte e a verdade é que o Casa Pia mostrou desde cedo maior vontade para se colocar em vantagem. O primeiro a tentar foi Cassiano, antigo jogador do Estoril, mas a bola foi à malha lateral e não levou perigo.

Ainda assim, a insistência dos comandados de João Pereira deu frutos pouco depois e tudo graças a um excelente trabalho de Livolant, que trocou as voltas a Pedro Álvaro e serviu o venezuelano para o 1-0.

Este lance serviu de «abre-latas» para o que aconteceu pouco depois, já que o bom filho ao antigo clube marcou. Uma enorme oferta de Joel Robles permitiu a Cassiano colocar o pé à frente da bola e desviá-la para o fundo da baliza, ampliando para dois os golos de vantagem dos «gansos».

Ora, a partir daqui o jogo abriu e a verdade é que o Estoril podia ter chegado ao golo pouco depois. Um pontapé de fora da área obrigou Patrick Sequeira a defender para a frente e com a baliza escancarada, Alejandro Márques fez o mais difícil e falhou o alvo de forma escandalosa.

Apesar do golo marcado à antiga equipa, Cassiano recebeu um forte aplauso das bancadas no momento da substituição e do banco de suplentes assistiu a um crescimento do Estoril nos momentos finais do encontro.

As entradas de Begraoui e Lacximicant trouxeram alguma frescura (não à meteorologia) ao ataque dos «canarinhos» e ambos tiveram ocasiões para ferir o adversário, ainda que sem sucesso.

Este resultado deixa o Casa Pia com três pontos de vantagem para o Estoril e a meio da tabela, já o Estoril pode ainda ser ultrapassado e cair algumas posições esta jornada.

A Figura: Livolant

Esteve envolvido no lance que deu o 1-0 a favor do Casa Pia, ao trocar completamente as voltas a Pedro Álvaro e a oferecer de bandeja o golo a Telasco. Foi um dos elementos em destaque na formação de João Pereira e todo o jogo passou pelos seus pés, tanto na primeira como na segunda parte.

O momento do jogo: golo de Telasco – 57 minutos

Perante a passividade de ambas as equipas, o lance finalizado por Telasco acabou por desbloquear o jogo, com uma finalização fácil dentro da área e sem qualquer hipótese para Joel Robles.

Negativo: Primeira parte apática

Com apenas um remate enquadrado em qualquer uma das balizas, as duas equipas mostraram pouca criatividade e alguma dificuldade em criar perigo ao adversário. Joel Robles e Patrick Sequeira foram meros espetadores na primeira parte e o nulo manteve-se, sem surpresas, até ao intervalo.