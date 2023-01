No duelo entre canários e gansos apareceu um leão infiltrado a defender o quarto lugar do Sporting. Francisco Geraldes liderou o Estoril para uma das melhores exibições da temporada e bateu o sensacional Casa Pia que tina possibilidades de escalar mais um lugar na classificação da Liga. Com o selecionador Roberto Martínez a assistir nas bancadas, o número dez dos canarinhos arrancou a grande penalidade que abriu o marcador, sofreu a falta que ditou a expulsão de Clayton, levantou as bancadas com uma bomba que obrigou João Victor à defesa da noite e fez ainda o passe para Tiago Gouveia matar o jogo. Uma noite em cheio para Geraldes.

Confira a FICHA DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

O Casa Pia entrou neste jogo com um estímulo extra, com a possibilidade de ultrapassar o Sporting na classificação e regressar ao quarto lugar, onde já esteve, mas Filipe Martins teve de gerir a sua equipa habitual, depois do esforço, a meio da semana, com a vitória no Bonfim, que qualificou os gansos para os quartos de final da Taça de Portugal.

O treinador do Casa Pia teve de mudar o guarda-redes, depois de Ricardo Batista ter sido expulso diante do Vitória, mudou ainda dois centrais e procurou refrescar o ataque, deixando Rafael Martins e Godwin, duas referências do ataque da equipa de Manique, no banco, para jogar com Kunimoto e Clayton. Muitas alterações que, ainda assim, não foram suficientes para disfarçar o evidente desgaste físico dos gansos esta noite.

Do outro lado estava um Estoril sedento de vitórias, resultado que não conseguiu alcançar nos dez jogos anteriores. Nélson Veríssimo também promoveu alterações na sua equipa, apostando num meio-campo criativo com Francisco Geraldes, João Carvalho e Tiago Gouveia no apoio a um ataque com Rodrigo Martins e Erison Danilo.

A primeiro apito de Hélder Malheiro, os canarinhos assumiram as rédeas do jogo, fazendo circular a bola por todo o relvado, procurando brechas na bem organizada defesa do Casa Pia. A equipa de Filipe Martins, por seu lado, entrou mais na expetativa, apostando tudo numa defesa consistente, para depois procurar explorar eventuais debilidades do adversário com transições rápidas.

Mas a verdade é que era o Estoril que marcava o ritmo do jogo e que, aos poucos, se foi instalando no meio-campo contrário, imune à forte chuva que chegou a cair durante o jogo. Francisco Geraldes e João Carvalho procuravam abrir caminho pela zona central, enquanto Tiago Santos e Joãozinho desciam pelos corredores. O Casa Pia procurava sair a jogar, quase sempre pelas alas, com Lucas Soares e Dereck Poloni muito disponíveis para a velocidade, mas com pouco sucesso.

Era o Estoril que tinha mais bola e que acabou por ser premiado, pouco depois da meia-hora, quando Francisco Geraldes, em mais uma iniciativa pelo corredor central, viu Fernando Varela cortar uma bola com o braço já no interior da área. Uma grande penalidade que permitiu ao número dez abrir o marcador, com classe, com um remate colocado que ainda foi ao poste antes de entrar, com João Victor a voar para o lado contrário.

O Casa Pia procurou, desde logo, acelerar o jogo, mas o Estoril susteve as primeiras investidas dos gansos e voltou a gerir o jogo com posse de bola. Até ao intervalo, o Casa Pia não conseguiu fazer um remate à baliza. O Estoril também só teve o penálti, mas a equipa de Nélson Veríssimo foi bem mais assertiva e tirou qualquer pingo de sensacionalismo ao adversário.

Clayton deita tudo a perder

Filipe Martins não esperou mais e, logo após o intervalo, lançou Godwin. O jogo mudou da noite para o dia, com o extremo nigeriano a arrancar um livre na primeira vez que tocou na bola e um pontapé de canto na segunda. O Casa Pia crescia a olhos vistos e empurrava o Estoril para o interior da sua área, numa altura em que voltava a chover com intensidade.

Os canarinhos pareciam encostados às cordas, mas o Casa Pia voltou a sofrer novo revés. Clayton, ao tentar recuperar uma bola, entrou em carrinho sobre Francisco Geraldes, não mediu bem as distâncias e acertou em cheio no número dez do Estoril. Vermelho direto para o avançado e o Estoril voltava a respirar.

Com menos uma peça, o Casa Pia perdeu capacidade para pressionar, deslocando Godwin para o centro, agora como principal referência do ataque, mas os canarinhos voltam a reclamar a posse de bola. Novamente por cima do jogo, o Estoril deu a estocada final no desgastado adversário ao minuto 78, na sequência de um grande passe de Geraldes [quem mais?] a lançar Tiago Gouveia. O ex-Benfica encarou vasco Fernandes, ultrapassou-o em drible e bateu João Victor com um remate colocado. Um grande golo para gáudio dos adeptos canarinhos.

Estava feito, o Estoril voltou ao modo de gestão diante de um Casa Pia que já não voltou a ter argumentos, nem forças para discutir o resultado.

Uma vitória que proporciona ao Estoril, um pontapé na crise, interrompendo uma série de dez jogos sem vitórias e que retém o sensacional Casa Pia no quinto lugar quando falta uma jornada para o final da primeira volta.