Figura: Francisco Geraldes escreveu a história do jogo

Com o quarto lugar do Sporting em causa, Francisco Geraldes arregaçou as mangas para uma das melhores exibições da temporada e liderou os canários para uma inequívoca vitória sobre os gansos. Num jogo que contou com a presença do selecionador Roberto Martínez nas bancadas, o número dez do Estoril está em todos os lances capitais deste jogo. Foi ele que arrancou a grande penalidade que abriu caminho para a vitória e foi ele que a converteu em golo, com classe. Depois foi também ele que sofreu a falta de Clayton que ditou a expulsão do avançado do Casa Pia. Depois ainda levantou as bancadas com um remate que obrigou João Victor à defesa da noite e fez o passe que abriu caminho para Tiago Gouveia fazer o 2-0. Nota máxima para Francisco Geraldes.

Momento: expulsão de Clayton ao minuto 55

A perder por 1-0, Filipe Martins lançou Godwin ao intervalo e, em poucos minutos, o avançado nigeriano mudou totalmente o jogo, ao ponto de obrigar o Estoril a concentrar-se na defesa da sua área para defender a curta vantagem. Os gansos estavam finalmente por cima do jogo, mas por apenas dez minutos. Ao minuto 55, ao tentar recuperar uma bola, Clayton entrou em carrinho sobre Geraldes e viu vermelho direto. O Casa Pia ficou reduzido a dez e perdeu completamente a iniciativa do jogo.

Outros destaques:

Tiago Gouveia

Que grande golo do criativo médio. Recebeu uma bola redonda de Francisco Geraldes, partiu os rins a Vasco Fernandes e depois bateu João Victor com um remate em arco. Um golo a coroar uma grande exibição do médio que jogou na zona central, mas a cair muitas vezes para a esquerda, onde combinava com Joãozinho e ajudava o Estoril a conseguir profundidade. Já tinha tido uma boa oportunidade na primeira parte, mas foi na segunda que marcou o golaço que matou o jogo.

Joãozinho

Grande capacidade física do experiente lateral do Estoril que anulou Romário Baró no corredor e foi muitas vezes até à linha de fundo à procura de cruzamentos. Passou o jogo todo a subir e a descer pelo corredor.

Godwin

Ameaçou mudar a história deste jogo mal entrou no início da segunda parte. O nigeriano entrou com tudo, sobre a esquerda, arrancou um livre na primeira vez que tocou na bola e um pontapé de canto na segunda. No entanto, depois da expulsão de Clayton, passou da esquerda para o centro e perdeu protagonismo no jogo.

Clayton

Uma entrada em carrinho muito imprudente, numa altura em que chovia muito. Atingiu Francisco Geraldes em cheio e viu um vermelho direto que deixou o Casa Pia muito condicionado até ao final da partida.