Figura: Juninho supersónico

O brasileiro do Chaves foi uma seta apontada à baliza de Dani Figueira. Logo a abrir o jogo, apareceu destacado, numa transição rápida dos transmontanos, mas atirou à figura do guarda-redes do Estoril. Ainda na primeira parte voltou a aparecer completamente destacado na área, desta vez tentou bater Figueira com um pontapé colocado, mas o guarda-redes do Estoril respondeu com a defesa da noite. Juninho voltou a aparecer, depois, no lance que proporcionou o penálti que Steven Vitória converteu no primeiro golo. O brasileiro acabou por sair a meio da segunda parte, esgotado. Deixou tudo em campo.

Momento: Joãozinho deita tudo a perder

O Estoril entrou na segunda parte determinado em chegar ao empate, mas voltou a cometer erros crassos com destaque para a falta de Joãozinho sobre Jô que resultou no segundo penálti do jogo aos 70 minutos. O Chaves duplicou a vantagem, o Estoril ficou reduzido a dez e o jogo ficou decidido aqui.

Outros destaques: confira a ficha do jogo

Pedro Álvaro

O central foi a face mais visível do desnorte do Estoril. Logo a abrir o jogo cometeu dois erros crassos que permitiram as primeiras oportunidades do jogo para o Chaves. Depois fez a falta sobre Juninho que permitiu a Steven Vitória abrir o marcador. Uma noite para esquecer para o central do Estoril, muito intranquilo esta noite.

Nélson Monte

Grande exibição do lateral do Chaves que travou um duelo intenso com Tiago Gouveia. Desta vez o Estoril não pôde contar com a arte do jogador formado no Benfica, simplesmente porque Nélson Monte abafou-o por completo no corredor.

Steven Vitória

Mais uma boa exibição do experiente canadiano que ainda acrescentou mais uma grande penalidade convertida ao seu portefólio. Foi um gigante na área do Chaves e ainda foi à área do Estoril, nas bolas paradas, provocar alguns calafrios.

João Teixeira

Mais uma boa exibição de um elemento do Chaves, neste caso do capitão, muito ativo em todo o jogo. Teve uma boa oportunidade para marcar na primeira parte, mas foi na segunda que acabou por festejar, no segundo penálti do Chaves.

Joãozinho

Em sentido contrário, o capitão do Estoril teve um jogo para esquecer. Viu um primeiro cartão amarelo, fez a falta que deu origem ao segundo penálti e acabou expulso por protestos.