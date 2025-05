No «duelo das linhas» na última jornada do Campeonato Nacional, o Estrela acabou por ser goleado pelo Estoril por 4-0, no entanto apesar da derrota, conseguiram apanhar o comboio da manutenção na I Liga.

Uma péssima primeira parte dos homens da Reboleira quase puseram em causa a permanência tendo em conta os restantes jogos de Farense e AVS. O Estoril conseguiu com tranquilidade chegar à goleada e termina no oitavo lugar.

A nota que fica neste encontro é que o Campeonato para as duas equipas terminou ao minuto 23 dado que a qualidade de jogo desceu, e muito, até ao final.

Recorde a história deste jogo.

Um excelente dia de calor e sol na Amoreira. A equipa do Estoril começou a partida com uma entrada de rompante. Em dois minutos, dois contra-ataques fulminantes dos canarinhos deram lugar a dois golos de Begraoui.

Primeiro, João Carvalho descobriu Pedro Carvalho na ala direita, o lateral cruzou rasteiro e Begraoui só teve de encostar. Logo a seguir, um grande passe de Gonçalo Costa encontrou Lacximicant na profundidade, o avançado português ainda rematou forte para uma boa defesa de João Costa, mas o guardião nada pode fazer para a recarga de Begraoui.

O Estrela parecia que não estava em campo dada a forma permissiva como entraram em campo. João Carvalho voltou a aparecer solto de marcação e só teve de cruzar rasteiro para o tento de Lacximicant.

Begraoui chegou ao hat-trick em 23 minutos depois da assistência de Lacximicant após o cruzamento de Pedro Carvalho. O 4-0 soltou os gritos de desagrado dos adeptos do Estrela que viam a sua equipa completamente perdida em campo e, apesar de em posição de manutenção, o Farense aproximava-se da classificação.

Na segunda parte, um tranquilo Estoril e um incapaz Estrela não conseguiram alterar o resultado e a goleada manteve-se até ao final.

A melhor oportunidade foi por Marqués, que já perto do final atirou uma bola ao poste esquerdo da baliza de João Costa.

O Estrela bem pode agradecer a manutenção ao Santa Clara, que venceu o Farense por 2-1 e ainda o AVS que também foi goleado pelo Moreirense por 4-0.

No final de contas, o comboio da Liga Portugal em 2025/26 vai voltar parar quer no António Coimbra da Mota quer no Estádio José Gomes.

---

A Figura: Begraoui.

O avançado marroquino soube estar no sítio certo à hora certa. Em 23 minutos conseguiu faturar por três vezes e ajudou a castigar uma defesa permissiva do Estrela.

O momento: dois golos em dois minutos.

O Estoril entrou com tudo no início do encontro e apanhou o Estrela desprevenido. Dois contra-ataques fulminantes aos 6 e 8 minutos terminaram com as esperanças dos homens da Reboleira no último duelo do campeonato.

Negativo: prestação do Estrela.

A equipa da Reboleira era a que estava em melhor posição à partida para a última jornada no que toca à luta pela manutenção. No entanto, o Estrela acaba goleado na última jornada com uma péssima exibição e teve de contar com os resultados de terceiros para a manutenção.