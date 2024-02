Momento do jogo: adeptos gritam por «Dani»

O Estoril já estava a vencer o cronómetro do jogo já assinalava 85 minutos quando Ronaldo Tavares destaca-se, entra na área, senta Bernardo Vital e, apenas com Dani Figueira pela frente, viu o guarda-redes negar-lhe o golo que seria o do empate. Os adeptos levantaram-se para aplaudir e gritaram pelo nome de «Dani». Coisa rara, ver adeptos a ovacionar um guarda-redes.

Figura: Mateus Fernandes desbloqueou o jogo

Três pontos que saíram da bota de Mateus Fernandes que se estreou a marcar com a camisola do Estoril na Liga. Um remate rasteiro à entrada da área, com a bola a passar por entre as pernas de dois jogadores do Estrela e a iludir Bruno Brígido. Um golo valioso, mas Mateus Fernandes, figura incontornável deste Estoril de Vasco Seabra, foi bem mais do aquele remate seco. O médio formado no Sporting voltou a ser um dos que mais trabalhou no meio-campo, sempre em cima da bola, sempre a procurar soltar os companheiros da frente. Marcou ainda um canto que, por muito pouco, não proporcionou um golo a Alejandro Marqués.

Outros destaques:

Tiago Araújo

Sem Rodrigo Gomes, a cumprir castigo, o lateral assumiu praticamente todo o corredor esquerdo do Estoril. Diante de um Estrela bem fechado, o lateral foi quase sempre a porta de saída dos canarinhos e, com rápidas combinações com João Marques, chegou a arrancar alguns cruzamentos perigosos. Também perdeu muitas bolas, mas esteve sempre muito em jogo.

Léo Jabá

Numa equipa amarrada as imposições táticas do seu treinador, Léo Jabá foi o que conseguiu destacar-se mais e provocar desequilíbrios na área do Estoril. Em lances individuais ou com rápidas combinações, o brasileiro conseguiu provocar vários calafrios na área do Estoril, com destaque para um remate na primeira parte que não passou muito longe do poste.

Mangala

Tem vindo a jogar com mais regularidade nos últimos meses e está um central completamente diferente. Mais seguro, mais confiante e mais eficaz na defesa da área do Estoril.

Bruno Brígido

Fez uma mão cheia de defesas que adiaram o desbloquear do marcador, com destaque a defesa a um remate de Alejandro Marqués, de primeira, que levava o selo de golo. No lance do golo de Mateus Fernandes, a bola passou por dois jogadores do Estrela antes de chegar ao seu campo de visão e pouco mais poderia ter feito.