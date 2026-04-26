Havia uma linha que separava. De um lado, o Estoril – a jogar em casa – poderia garantir já neste encontro a manutenção matematicamente. Do outro lado, o Famalicão sonhava ainda com os lugares europeus.

Duas boas equipas, objetivos claros, adeptos barulhentos (no bom sentido) e um sol a iluminar este domingo no Estádio António Coimbra da Mota. Tínhamos todos os ingredientes em cima da mesa. Bastava cozinhá-los.

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Na realidade, não foi preciso esperar muito para começar a vir aquele ‘cheirinho’ que alicia qualquer um. Logo a abrir tivemos espetáculo – de um lado e do outro.

Num belo desenho ofensivo dos famalicenses, Gustavo Sá serviu Sorriso, que de primeira pelo lado esquerdo atirou potente para uma enorme intervenção de Turk – que cumpriu o segundo jogo consecutivo a titular.

O perigo espreitou novamente para a baliza da equipa da casa. Outra vez pelo lado direito, a formação de Hugo Oliveira conseguiu chegar a zona perigosa. Desta vez, surgiu Gil Dias em ótima posição para abrir o marcador. Mas... um corte inacreditável tardou o primeiro golo desta tarde.

Não foi preciso esperar muito para se gritar ‘golo’ na Amoreira, embora que, no final, não tivesse contado. Begraoui recebeu pelo lado direito e serviu Holsgrove, que de primeiro atirou para a baliza à guarda de Carevic.

A bandeirola foi levantada e o VAR validou a decisão: fora de jogo e, por enquanto, tudo a zeros no marcador.

Nos primeiros minutos, era o Famalicão quem levava a maior posse de bola em ataque organizado. Nos instantes finais do primeiro tempo a história já foi diferente. O Estoril conseguiu crescer também nesse momento do jogo.

Porém, até Carlos Macedo mandar todos para os balneários, não houve mais calafrios para nenhum dos lados. Ainda assim, o ambiente na bancada era de animação. Tínhamos jogo e havia muito por disputar.

O segundo tempo começou da melhor maneira possível para o Famalicão. Gil Dias é pisado por Ferro na grande área e Carlos Macedo não teve dúvidas: castigo máximo.

Da marca dos 11 metros, Justin de Haas não tremeu. Rematou para o lado esquerdo, enganando Turk que se atirou para o lado contrário.

A resposta da equipa da casa surgiu logo de seguida. Literalmente a seguir, João Carvalho tentou a sorte em corredor central. O remate sai à figura de Carevic, que agarrou sem dificuldades.

O Estoril viu-se, então, obrigado a correr atrás do prejuízo. O Famalicão, por sua vez, reuniu as tropas e mostrou-se confortável em jogar com um bloco mais baixo.

Até final a ansiedade – e o sofrimento – pairavam pelo ar de Estoril. Tanto os adeptos da casa esperavam o golo do empate, como a a equipa do Famalicão precisava de suar para manter a vantagem no resultado.

Contudo, não houve mais alterações no marcador até ao final. A turma minhota pode sorrir e sonhar, ainda, com chegar a um lugar europeu. Já o Estoril, mesmo com a derrota pode garantir a manutenção neste domingo – basta o Estrela da Amadora perder com o FC Porto.

MOMENTO: golo de Justin de Haas (Famalicão)

Num jogo entre duas boas equipas – em que tudo pode decidir-se nos detalhes – são mesmo os pormenores que fazem a diferença. Principalmente num jogo com apenas um golo. O penálti marcado por Justin de Haas, logo no início da 2.ª parte, mudou complemente o rumo do jogo e tornou-se, claro, decisivo.

POSITIVO: futebol praticado

Um jogo que, apesar do historial das equipas, teve pouco golos. Ainda assim, foi um jogo rico. Teve de tudo: duelos e futebol bem jogador tanto a nível individual como coletivo. No final, foi um jogo bem disputado por duas equipas bem treinadas.

FIGURA: Gil Dias (Famalicão)

É um jogador que se destaca sempre do lado dos minhotos. Pelo melhor e pelo pior. Hoje teve do lado positivo. Na primeira metade era dos mais ativos do lado do Famalicão, sempre a incomodar pelo corredor direito. Nos segundo tempo conquistou o penálti que valeu os três pontos.