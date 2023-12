Momento: começa o jogo e golo

O jogo tinha acabado de começar quando Rodrigo Gomes meteu a quinta velocidade, arrancou pelo flano direito e só parou na linha de fundo, quando cruzou atrasado para a finalização de João Marques. O jogo tinha acabado de começar e o Estoril já estava lançado para a vitória.

Figura: Rodrigo Gomes, o grande desequilibrador

O jovem extremo do Estoril continua em grande forma e este sábado fez mais duas assistências, determinantes na goleada do Estoril. Além da primeira, já descrita no momento do jogo, o extremo fez uma segunda, que contou ainda com um desvio de Gonçalo Silva, para o golo de Raúl Parra. Foram os lances mais vistosos, mas Rodrigo Gomes esteve sempre em jogo e, sempre que teve a bola, o jogo acelerou, como aconteceu já perto do final da partida, em que o jovem avançado esteve muito perto de fazer o quinto golo.

Outros destaques:

Tiago Araújo

Grande jogo do lateral do Estoril a concorrer com Rodrigo Gomes para o melhor explorador de espaços sobre as alas no jogo desta tarde. É verdade que Tiago teve muito espaço nas costas de Pastor, mas a verdade é que soube estar nos sítios certos, nos momentos mais propícios, como aconteceu no lance do segundo golo, a fechar a primeira parte. A verdade é que o Estoril contou com dois «aceleradores» neste jogo, Rodrigo Gomes à direita, Tiago Araújo à esquerda.

João Marques

Já tinha três golos na Liga e este sábado marcou mais dois, tirando máximo proveito do seu sentido posicional para estar no sítio certo. Com Cassiano a arrastar as marcações contrárias, o jogador natural do Barreiro teve mais espaço do que é habitual, como é claro no primeiro golo em que, vindo de trás, rematou sem oposição, depois de um grande trabalho de Rodrigo Gomes. O segundo golo foi de cabeça, depois de mais um cruzamento do jovem extremo, mas a verdade é que João Marques trabalhou muito neste jogo, além do golos que marcou.

Mateus Fernandes

A consistência do Estoril esta tarde deveu-se em boa parte ao trabalho de Mateus Fernandes na zona central do terreno, sempre a fazer compensações, para manter a equiupa equilibrada.