Momento do jogo: Rodrigo Mora tira coelho da cartola

Numa altura em que o jogo parecia totalmente amarrado, com as duas equipas a controlarem-se, mas sem conseguir provocar desequilíbrios, Rodrigo Mora virou o resultado com um golo de autor. O jovem avançado rompeu pela esquerda, combinou, de calcanhar, com Francisco Moura, tirou mais dois adversários da frente e atirou a contar. Aos 65 minutos, o FC Porto chegava finalmente à vantagem.

Figura do jogo: Mora contra o marasmo

Marcou o golo da reviravolta e esteve associado aos melhores lances do FC Porto. Num jogo em que a equipa de Martin Anselmi revelou uma tremenda falta de inspiração, foi a irreverência do jovem avançado que acabou por fazer a diferença. Além do lance do golo, o avançado já tinha estado muito em jogo na primeira parte, sempre em movimento, a criar linha de passe e a baralhar as marcações dos canarinhos. Já tinha assinado um remate na primeira parte e voltou a ter mais uma oportunidade na segunda, sempre pela esquerda, sempre com o apoio de Moura.

Outros destaques:

Francisco Moura

Foi o escudeiro de Mora. Acompanhou quase sempre o avançado nas subidas pelo corredor, proporcionando-lhe combinações para continuar a progredir. Uma aliança que trouxe mais frutos na segunda parte, uma vez que na primeira, apesar da largura oferecida por João Mário e Moura, o FC Porto jogou muito pouco pelos corredores. A verdade é que o lateral cresceu a olhos visto na segunda parte e, com ele, também cresceu Mora.

João Carvalho

Não foi propriamente uma das melhores exibições do talentoso o médio/avançado do Estoril, mas, ainda assim, voltou a ser um dos melhores canarinhos em campo. Começou por jogar no ataque e foi ele que arrancou o cruzamento que resultou na grande penalidade que permitiu a Begraoui abrir o marcador. Depois teve de recuar para ajudar a equipa a defender e, no arranque da segunda parte, começou mesmo a jogar no meio-campo.

Boma

Espetacular corte logo a abrir o jogo a desarmar Pepê que ia com tudo para fazer o golo. Depois também tomou conta do possante Samu, numa luta difícil com o avançado do FC Porto, mas com o internacional togolês a levar quase sempre a melhor.

Eustáquio

Determinante neste esquema de Martín Anselmi, jogando numa perpendicular, entre o eixo defensivo e o meio-campo. Tanto joga entre os centrais, a defender, como sobe no terreno para soltar Fábio Vieira mais para a frente. Uma dinâmica que nem sempre resultou, mas que começa a ser uma das imagens de marca deste novo FC Porto.