Francesco Farioli muda apenas duas peças para o duelo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota, jogo da 29.ª jornada da Liga que tem início marcado para as 20h30.

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Em relação ao empate caseiro diante do Famalicão (2-2), Gabri Veiga regressa ao onze em detrimento de Rodrigo Mora, enquanto no ataque Deniz Gül volta a ser opção no lugar de Terem Moffi.

Numa comparação com o jogo mais recente, frente ao Nottingham Forest (1-1), são sete as alterações promovidas pelo treinador italiano, na rotação habitual que tem feito nos jogos da Liga Europa.

No lado do Estoril, Ian Cathro repete exatamente o mesmo onze que, há uma semana, perdeu em Arouca (2-3).

As equipas oficiais:

ESTORIL: Joel Robles, Ricard Sánchez, Tsoungui, Bacher e Pedro Amaral; Xeka, Holsgrove e Jandro Orellana; Begraoui, André Lacximicant e João Carvalho.

Suplentes: Martin Turk, Ferro, Lominadze, Alejandro Marqués, Luís Fernandes, Pedro Carvalho, Peixinho, Luís Gomes e Rafik Guitane.

FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek e Zaidu; Alan Varela e Froholdt; Pepê, Gabri Veiga e Pietuszewski; Deniz Gül.

Suplentes: Cláudio Ramos, Thiago Silva, Pablo Rosário, Borja Sainz, Prpic, Terem Moffi, Seko Fofana, Francisco Moura e Rodrigo Mora.