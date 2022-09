Um segundo golo anulado ao FC Porto, no caso a Zaidu, ao minuto 36, gerou um momento de tensão na bancada principal do Estádio António Coimbra da Mota.

A análise ao lance exaltou os ânimos, e os elementos da claque do Estoril começaram a contestar a presença de adeptos com adereços portistas naquela zona do estádio.

Perante inúmeros insultos, e até mesmo cuspidelas, um adepto do FC Porto, que estava sentado mesmo junto à claque do Estoril, acabou por trocar de lugar com a filha, pequena, ao colo.

O grupo de adeptos do Estoril alegava ter sido provocado, e chegou a ser necessária a presença de elementos da Guarda Nacional Republicana para serenar os ânimos.