Martín Anselmi repete no Estoril exatamente o mesmo onze que, na última jornada, venceu o AVS por 2-0, para o jogo deste domingo relativo à 27.ª jornada da Liga. Ian Cathro também apresenta o melhor onze dos canarinhos.

O FC Porto está obrigado a vencer, não só para recuperar o terceiro lugar, perdido na véspera para o Sp. Braga, mas também para manter esperanças na luta pelo título, antes da receção ao Benfica no Dragão.

O Estoril, por seu lado, procura igualar novamente o Casa Pia no sétimo lugar da classificação.

Acompanhe o Estoril-FC Porto AO VIVO

O treinador do FC Porto volta a apostar numa defesa a três, com Eustáquio a recuar para o eixo defensivo, deixando João Mário e Francisco Mouta mais soltos sobre as alas. A única surpresa no onze do FC Porto está no banco, com a ausência de Tiago Djaló, central cedido pela Juventus que conta cada vez menos para as contas de Anselmi.

Do lado do Estoril, já se sabia que o guarda-redes Joel Robles estava fora por lesão e havia apenas uma dúvida no ataque, com Ian Cathro a apostar em Begraoui em detrimento de Alejandro Marqués, certamente pelas maiores garantias que o marroquino proporciona em termos defensivos.

As equipas oficiais:

ESTORIL: Kevin Chamorro; Kevin Boma, Bacher e Pedro Álvarfo; Pedro Amaral, Xeka, Holsgrove e Wagner Pina; Guitane, Begraoui e João Carvalho.

Suplentes: Diogo Dias; Pedro Carvalho, Philippe Lanquetin, Jandro Orellana, Vinícius Zanocelo, Fabrício Garcia, Gonçalo Costa, Alejandro Marqués e André Lacximicant.

FC PORTO: Diogo Costa; Nehuén Pérez, Eustáquio e Marcano; João Mário, Alan Varela, Fábio Vieira e Francisco Moura; Rodrigo Mora, Pepê e Samu.

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal; Otávio, Zé Pedro, Martim Fernandes, Tomás Pérez, William Gomes, André Franco, Gonçalo Borges e Deniz Gul.