Estoril e Gil Vicente não foram além de um empate a zero, na tarde deste domingo, em partida disputada no Estádio Antonio Coimbra da Mota, no Estoril. É o primeiro nulo desta edição do campeonato português, ao fim de 25 jogos, após uma primeira parte incógnita e alguma falta de acerto na segunda. Ian Cathro continua sem vencer ao leme do Estoril, ao fim da terceira jornada.

Os canarinhos partiam para este jogo com um registo 100% negativo - perderam com o Vitória de Guimarães e com o Santa Clara, com cinco golos sofridos e apenas um marcado. Já o Gil Vicente tinha perdido com o FC Porto, na jornada inaugural, por 3-0, e ganhou ao AVS, por 4-2, num encontro em que Kanya Fujimoto foi a figura maior, com um hat-trick.

Duas equipas que têm novos treinadores, um mais recente do que outro – Ian Cathro fez a pré-temporada com a equipa do Estoril, enquanto que Bruno Pinheiro assumiu as rédeas do Gil Vicente pouco tempo antes da primeira jornada, assim que Tozé Marreco ‘bateu com a porta’ por insatisfação com a política de transferências. As bancadas da Amoreira reencontraram Bruno Pinheiro, antigo treinador do Estoril entre 2020 e 2021. Foi aplaudido pelos adeptos antes do início do encontro.

A primeira parte foi de grande calculismo de parte a parte, sem grandes rasgos no ataque por parte das duas equipas. Havia uma que assumia mais as despesas da posse de bola – o Gil Vicente, a construir desde trás com o guarda-redes Andrew a participar ativamente. O Estoril tentava surpreender no contra-ataque, fazendo uso dos seus extremos Hélder Costa e Begraoui.

A primeira grande chance de golo pertenceu a Alejandro Marqués, aos 31’, com o avançado espanhol a aproveitar uma perda de bola em zona proibida para ficar em situação de um-contra-um com Andrew. O guardião gilista saiu rápido da baliza e evitou o pior perante o jovem avançado. E esse foi mesmo o único momento de grande perigo na primeira metade.

Ao intervalo, nenhum dos treinadores mexeu na equipa. O Gil Vicente sofria com as fortes rajadas de vento, que lhe eram desfavoráveis, mas a verdade é que foi muito mais perigoso depois do intervalo. Joel Robles, experiente guarda-redes espanhol, começou a ter trabalho com remates de Gbane, Mboula e Touré, mas Andrew ainda teve de lidar com um remate fortíssimo de Begrauoi.

À medida que os dois treinadores faziam alterações, o jogo mexia. Alguns reforços apresentaram-se em campo, como Israel Salazar, João Carvalho ou Fabricio, do lado estorilista, ou Mboula e Cauê do lado gilista. Jordi Mboula, formado no Barcelona, teve duas boas chances para marcar mas nunca foi feliz no remate. Num primeiro momento, até podia ter passado a Félix Correia, que ficou a pedir a bola. Depois, permitiu a defesa a Joel Robles, já perto dos 80 minutos.

Aos 85 minutos, o mesmo Joel Robles (ex-Everton) complicou e as bancadas da Amoreira temeram o pior. Não agarrou um remate fraco e permitiu uma série de mais três remates contrários, todos eles defendidos. No entanto, foi assinalado fora-de-jogo. O Gil Vicente procurou o golo, mas o nulo persistiu até ao fim. Três jogos, um ponto para o Estoril, que continua no fundo da tabela. Já os gilistas somam quatro, igualando o Sp. Braga.