Figura do jogo: Tiago Santo fecha época em grande

Mais um grande jogo do lateral do Estoril que vai, com certeza, mudar de ares na reabertura de mercado. Fez a assistência para o primeiro golo, num dos muitos cruzamentos que improvisou ao longo de toda a primeira parte, depois também está na origem do segundo, com mais um cruzamento para a área do Marítimo. Passou praticamente o jogo todo a atacar a profundidade, sempre muito em jogo, sem descurar a defesa do flanco. Tudo bem feito.

Momento: duas expulsões em três minutos

Pouco depois de ter visto o empate cair do céu, na sequência de um corte imprudente de João Gamboa com o braço, os madeirenses deitaram tudo a perder, num jogo que já não servia de quase nada para o campeonato, mas que até podia ser um estímulo para o decisivo play-off com o Estrela. Primeiro foi Fábio China que, já com um amarelo, fez mais uma falta desnecessária, no meio-campo, viu um segundo amarelo e o consequente vermelho. Logo a seguir, três minutos depois, foi Renê Santos a ver o vermelho direto, depois de uma entrada com os pitons sobre João Carlos. O Marítimo ficava reduzido a nove e já não conseguiu segurar o empate.

Outros destaques:

Tiago Gouveia

Voltou à titularidade na despedida da Liga e esteve em bom plano sobre a esquerda do ataque do Estoril. Entrou de forma tímida, sem tirar grandes consequências das combinações com Joãozinho, mas foi crescendo ao longo do jogo e acabou a fazer uma grande assistência para o terceiro golo dos canarinhos, marcado por Dell. Antes disso teve duas oportunidades flagrantes para marcar, mas esteve infeliz na finalização.

Renê Santos

No melhor e no pior. O central que decidiu o jogo da primeira volta, nos Barreiros, recuperou esta tarde a titularidade e até começou em bom plano, com destaque para um corte sobre a linha fatal, a um desvio de Tiago Gouveia, num momento em que os adeptos do Estoril já estavam preparados para gritar golo. Mas depois comprometeu tudo numa altura crucial do jogo, pouco depois do Marítimo ter chegado ao empate e de Fábio China ter sido expulso. Já com o Marítimo reduzido a dez, entrou de forma impetuosa, para cortar uma bola e acabou por atingir João Carlos com os pitons. Foi expulso com vermelho direto e comprometeu definitivamente as aspirações da sua equipa em sair da Amoreira com um ponto.

Rúben Marques

O jovem avançado de 20 anos estreou-se na Liga na derradeira jornada e deixou tudo em campo para mostrar trabalho. Jogou mais sobre a esquerda, mas surgiu também noutras zonas do campo, sempre com uma boa disponibilidade física. Foi perdendo fulgor e quando foi substituído já estava em claras dificuldades.