Ano novo, vida nova. É habitual ouvirmos esta expressão em todas as passagens de ano e a verdade é que tanto Estoril como Moreirense estavam a viver um 2024 diferente do final de 2023, mas pela negativa.

Depois de ter estado quatro jogos sem perder na parte final do ano, o Estoril foi goleado pelo Sporting por 5-1, na Liga, e por 4-0 pelo FC Porto, na Taça de Portugal, enquanto o Moreirense perdeu, em casa, com o Casa Pia por 4-1, no campeonato.

Duas das revelações do campeonato ainda não tinham, assim, vencido em 2024 e por isso o jogo na Amoreira prometia. Kodisang tratou de mostrar isso mesmo logo aos quatro minutos, mas foi à meia hora que tudo mudou.

Holsgrove saiu lesionado e para o seu lugar entrou Koindredi, que tem sido apontado ao Sporting e que começou no banco, e a partir daqui a equipa de Vasco Seabra nunca mais se encontrou.

Mangala cometeu um erro absolutamente surreal, que Pedro Aparício tratou de aproveitar aos 31 minutos e dois minutos depois Marcelo fez o 2-0, na sequência de um livre batido da direita por Pedro Amador.

Em desvantagem no marcador, o Estoril reagiu, mas esbarrou na muralha Kewin, que brilhou, sobretudo, aos 39 minutos, após um livre de Raúl Parra. No segundo tempo, a toada manteve-se, com os estorilistas a encostarem às cordas os cónegos, mas sem conseguirem colocar a bola na baliza do Moreirense.

Quem acabou por conseguir fazê-lo foi mesmo o conjunto de Rui Borges, que aproveitou para colocar um ponto final na partida. Alanzinho fez o 3-0, com alguma sorte à mistura, e confirmou o regresso às vitórias do conjunto de Moreira de Cónegos, naquele que foi o primeiro triunfo em 2024. Já o Estoril, que ainda reduziu por João Carlos na parte final do jogo, soma a terceira goleada consecutiva e continua sem vencer no novo ano.