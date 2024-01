A figura: Pedro Aparício

O camisola 10 do Moreirense foi fundamental para o regresso às vitórias da equipa de Rui Borges. Aparício apareceu no onze dos cónegos e fez questão de deixar a sua marca na Amoreira. O médio estava no sítio certo pouco depois da meia hora e aproveitou um erro de Mangala para colocar o conjunto de Moreira de Cónegos na frente do marcador, de onde nunca mais saiu.

Momento do jogo: golo de Pedro Aparício, minuto 31

É inevitável falar do primeiro golo do jogo. A equipa do Estoril tinha acabado de perder Holsgrove por lesão e para o seu lugar entrou o possível reforço do Sporting, Koba Koindredi. O conjunto de Vasco Seabra parecia ter tudo controlado, até que Mangala falhou, de forma incrível, o atraso para Marcelo Carné. Pedro Aparício estava atento e aproveitou para bater o guarda-redes adversário, mas quem ficou mesmo mal na fotografia foi o antigo jogador do FC Porto.

Outros destaques:

Kodisang:

O avançado do Moreirense apareceu no lado direito do ataque da equipa de Rui Borges e foi uma constante dor de cabeça para a defesa do Estoril. Logo aos quatro minutos criou a primeira jogada de perigo da partida e a partir daí nunca mais parou. Bela exibição do camisola 21 dos cónegos na Amoreira.

Kewin:

O guarda-redes do Moreirense esteve quase sempre muito seguro na baliza. Já com a equipa de Rui Borges em vantagem, o guardião foi muito importante em negar o golo ao Estoril em várias ocasiões. Nota para a grande defesa, aos 41 minutos, após um livre muito bem batido por Raúl Parra. Contudo, acabou por cometer um erro no golo de João Carlos, que noutro contexto podia ter custado caro ao Moreirense.

Koba Koindredi:

O médio do Estoril tem sido apontado ao Sporting, mas começou o jogo com o Moreirense no banco de suplentes. Mateus Fernandes e Holsgrove formaram a dupla de meio-campo de Vasco Seabra, que foi forçado a lançar o médio francês para o lugar do camisola 8, que saiu lesionado. Koba entrou numa fase difícil do jogo para os estorilistas e acabou por não conseguir sobressair.

Holsgrove:

O camisola 8 foi titular no meio-campo do Estoril, ao lado de Mateus Fernandes, mas acabou por sair lesionado à meia hora. Jogo azarado para Holsgrove, até porque a sua saída coincidiu com a quebra dos estorilistas, que acabaram por sofrer dois golos nos minutos seguintes à substituição do jogador escocês.