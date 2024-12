Estoril e Moreirense empataram a duas bolas na tarde deste sábado, em jogo da jornada 16 da Liga portuguesa. Um jogo entretido em que ambas as equipas estiveram em vantagem mas… acrescentam apenas um ponto à contagem da tabela classificativa. Certamente esperavam mais, avaliando pelos minutos finais de sufoco de parte a parte, à procura da vitória.

É que ambas as equipas chegavam a este jogo na ressaca de derrotas com 'grandes', num momento de forma negativo. O Estoril perdeu na Luz com o Benfica e o Moreirense foi derrotado em casa pelo FC Porto, ambos por 3-0. No regresso ao 'seu' campeonato, canarinhos e cónegos tinham chances para disputar o resultado de igual para igual e o placar provou exatamente isso.

RECORDE O FILME DO JOGO

Estoril entrou em falso, mas fez a reviravolta antes do descanso

O Estoril parece ter entrado a frio na partida – talvez por ter começado o aquecimento quase dez minutos depois do Moreirense – e sofreu golo numa transição rápida dos cónegos, o seu ex-libris, com a defesa a ser completamente ultrapassada. Alanzinho passou em profundidade, Gabrielzinho conduziu em velocidade e bateu o experiente Joel Robles no um-contra-um. Aos três minutos de jogo.

Apesar do golo, o Moreirense não 'partiu para cima' do Estoril. Parecia ter ordens claras para começar a pressionar apenas a partir da linha do meio-campo, onde esperava com o seu 'batalhão' pelos criativos do Estoril. Entre linhas, não concediam grande espaço. Ainda assim, o Estoril ganhava metros pelos corredores e ia conquistando cantos que aproximavam os canarinhos da baliza de Caio Secco.

E Secco seria mesmo ultrapassado pouco tempo depois, mas de grande penalidade. Num lance infeliz de Fabiano, o lateral do Moreirense empurrou Hélder Costa pelas costas dentro da grande área e obrigou o árbitro Bruno Costa a conceder grande penalidade favorável aos visitantes. Na marcação, Alejandro Marqués não tremeu, fez a 'paradinha' e enganou o guarda-redes Caio Secco com categoria. O empate estava reestabelecido.

Seguiu-se uma meia-hora de equilíbrios, duelos aguerridos e pouco trabalho dos guarda-redes. Porém, o Estoril ainda chegou à reviravolta nos descontos do primeiro tempo num lance algo caricato. Holsgrove, esquerdino, surpreendeu toda a gente ao conduzir a bola no meio-campo de pé direito e rematar rasteiro, obrigando Caio Secco a uma defesa apertada. Marcelo tentou limpar o perigo… mas acabou por assistir involuntariamente Hélder Costa, que rematou para a baliza desprotegida.

Empate repetiu-se e... não mais foi desfeito

Ao intervalo, César Peixoto promoveu duas alterações, ambas no setor atacante. Madson saiu para o lugar de Benny e Schettine deu lugar a Asué. O início de segundo tempo foi jogado a um ritmo mais baixo, num daqueles hiatos de pouco interesse tão característicos dos jogos da Liga portuguesa.

Foi preciso esperar até à hora de jogo para que o jogo animasse… e com um golo. Num momento de desconcentração da defensiva do Estoril, foi dado demasiado espaço a Frimpong, lateral-esquerdo do Moreirense, junto à linha de fundo. Este cruzou rasteiro e Asué, solto de marcação, atirou para o fundo das redes. Tudo empatado.

A quinze minutos do fim, lance polémico na área do Estoril. A equipa técnica de César Peixoto reclamou penálti por empurrão nas costas, mas o árbitro nada assinalou. O final de jogo prometia. O Estoril conseguiu rendilhar mais o seu jogo com a entrada de Begraoui, que combinava bem com João Carvalho. Faltava melhor chegada à área. Na melhor chance, Lacximicant rematou ao lado após passe açucarado de Begraoui.

O Estoril soma 15 pontos e sobe ao 13.º lugar, mas continua perigosamente perto das últimas três posições. O Moreirense, melhor nesse aspeto devido às grandes exibições caseiras, ultrapassa provisoriamente o Casa Pia no sétimo lugar, mas pode ser ultrapassado ainda nesta jornada. Um empate que não deixa ninguém satisfeito.

A Figura: Hélder Costa

Hélder Costa foi um dos reforços mais interessantes do Estoril neste último defeso e, após um começo de temporada mais lento, começa a carburar. Não fez um jogo exuberante, tal como esperaríamos do extremo que despontou outrora nas camadas jovens do Benfica, mas foi útil à manobra ofensiva dos canarinhos em ligação com Fabrício, na ala esquerda. Marcou um golo pleno de oportunidade.

O Momento: Golo aos 3 minutos

Ainda os adeptos procuravam lugar nas bancadas da Amoreira quando o primeiro golo aconteceu. Uma transição rápida, em que Pedro Álvaro falhou duas vezes, permitiu que Gabrielzinho ficasse na cara do guarda-redes adversário. Espanto geral para o modo como o Estoril entrava apático no jogo.

Positivo: Yanis Begrauoi

O franco-marroquino tem sido normalmente suplente de Ian Cathro no Estoril, mas reclama mais minutos. Nos 20 minutos que participou em campo, teve ações muito interessantes no último terço, normalmente a combinar com João Carvalho. Fez dois para a grande área que, com melhor recetor, poderiam dar em golo.