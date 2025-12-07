Tarde bem entretida na Amoreira, num jogo com seis bons golos, três para cada lado, com o Moreirense a marcar muito cedo, mas a permitir a reviravolta do Estoril que protagonizou uma entrada avassaladora no arranque da segunda parte. A equipa de Vasco Botelho, no regresso a uma casa que já foi sua, nunca baixou os braços e acabou por chegar ao empate, já em tempo de compensação, repondo a justiça no resultado de um jogo em que os dois emblemas deixaram tudo em campo.

Um jogo em que Ian Cathro recuperou o sistema defensivo com três centrais, depois de ter apostado, nos últimos jogos, numa linha de quatro, mas com duas ausências de peso. Holsgrove viu o quinto amarelo no Dragão e cumpriu castigo, enquanto Rafik Guitane, também titular diante do FC Porto, a ficar de fora das opções do treinador escocês. O Moreirense também veio ao António Coimbra da Mota com dois centrais novos, também com Maracás a cumprir castigo, depois da expulsão diante do Famalicão.

O Estoril entrou muito forte, com um bloco muito subido, a procurar condicionar a saída de bola do Moreirense, mas foi a equipa de Vasco Botelho da Costa a chegar primeiro ao golo, logo aos 3 minutos, numa rápida transição, com Schettine, no corredor central, a abrir na direita para Diogo Travassos que, puxou a bola para dentro, tirou um adversário do caminho e rematou colocado, com o pé esquerdo, levando a bola a entrar junto ao primeiro poste.

O Moreirense entrava no jogo a ganhar e, logo a seguir, podia ter dobrado a vantagem, com Schettine a aparecer solto sobre a direita e a rematar cruzado, com a bola a passar muito perto do segundo poste. Dois lances que colocaram o Estoril em sentido, com os canarinhos a recuarem em toda a linha, para passarem a atacar com mais segurança.

Com uma elevada posse de bola, mas a jogar mais atrás, o Estoril assentou o seu jogo e acabou por surpreender o bem organizado Moreirense, aos 20 minutos, num lance que começa numa bola longa de Jandro. Ricard Sánchez, em velocidade, ganha a linha de fundo e, de primeira, atrasa para uma bomba de Patrick de Paula. Estava feito o empate na Amoreira.

O jogo seguiu intenso, com as duas equipas a atacar à vez. O Moreirense com um jogo mais direto, a chegar muito rápido à frente. O Estoril com um jogo mais pensado, mais rendilhado a demorar mais tempo a aproximar-se da baliza de André Ferreira. No entanto, o jogo estava bem entretido e, até ao intervalo, podia ter havido mais golos, com ligeira vantagem para o Moreirense, sempre muito perigoso nas transições, com destaque para mais uma grande oportunidade para Schettine.

Canarinhos com regresso demolidor

Se a primeira parte já foi entretida, o que dizer da segunda, com o Estoril a entrar novamente forte, com um bloco seguido, mas agora a fazer mais estragos na defesa da equipa de Vasco Botelho. A equipa de Moreira de Cóngeos, muito equilibrada na primeira parte, cometeu erros atrás de erros no arranque do segundo tempo e o Estoril aproveitou para virar o resultado com dois golos de rajada.

Ricard Sánchez assinou a reviravolta, na sequência de um livre de Patrick de Paula, em que a bola bateu na barreira, mas Jandro recuperou e deu para o lado para o remate certeiro do espanhol. O Moreirense ficou baralhado com a estrada do adversário e André esteve muito perto de fazer o segundo, com um chapéu a André Ferreira que passou ao lado. Não marcou André, mas marcou Begraoui, depois de uma espetacular combinação com João Carvalho. Em apenas quatro minutos, três remates e dois golos para o Estoril.

Com dois golos de rajada, o Estoril parecia lançado para uma vitória confortável, mas o Moreirense voltou a entrar na contenda, com um golo de bola parada. Na sequência de um canto da esquerda, marcado para o primeiro poste, Dinis Pinto amortece de cabeça e Afonso Assis, acabado de entrar, marca também de cabeça.

Balde água fria ao cair do pano

Voltava a ficar tudo em aberto, com vantagem para o Estoril, mas com o Moreirense a discutir o resultado, na altura em que os treinadores começavam a jogar as suas cartas a partir dos bancos. A equipa de Vasco Botelho da Costa voltou a subir as suas linhas, mas agora era o Estoril que jogava mais fechado e que procurava explorar as transições rápidas.

Quando parecia que já estava tudo resolvido, já em tempo de compensação, na sequência de um grande lance de Benny, Luís Semedo entra na área e gela as bancadas do António Coimbra da Mota. Estava feito o empate que, afinal de contas, é o resultado mais justo para o que vimos este domingo.

Figura do jogo: Patrick de Paula na origem da reviravolta

Bom jogo deste médio brasileiro que está na origem dos dois primeiros golos do Estoril. Jogou no corredor central, ao lado de Jandro Orellana, proporcionando uma grande capacidade física à sua equipa, com a recuperação de bolas, mas também com uma boa chegada á área. Foi, aliás, assim, que marcou golo do empate, depois de um atraso de Ricard Sánchez, enchendo o pé, na passada, para um golo de belo efeito. Depois, já na segunda parte, foi também ele que marcou o livre que deu origem ao golo da reviravolta de Ricard Sánchez.

Momento do jogo: Benny e Luís Semedo gelam bancadas

Quando parecia que já estava tudo resolvido, Benny,com um grande passe destaca Afonso Assis que, por sua vez, faz uma assistência para Luís Semedo nivelar o resultado. Balde de água gelada nas bancadas do Estoril onde os adeptos já festejavam o triunfo.

Positivo: Diogo Travassos chama pelo Sporting

O Sporting deve estar atento à evolução deste jovem lateral que tem vindo a crescer a olhos vistos com os «quadradinhos» no lugar das «riscas». Está aqui uma bela alternativa a Fresneda ou a Vagianidis para a próxima temporada. Esta tarde, o lateral marcou um golo de belo efeito, logo a abrir o jogo, e não se cansou de descer pelo corredor, no apoio ao ataque do Moreirense.