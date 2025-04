O Estoril lançou, esta terça-feira, uma camisola especial em homenagem a Ayrton Senna e os elogios à iniciativa do emblema canarinho não tardaram a chegar.

Milhares de fãs do mítico piloto de Fórmula 1 demonstraram interesse em adquirir o novo equipamento do Estoril, mas rapidamente o clube veio a público esclarecer que não pretende fazer uma «exploração comercial» do projeto. Através das redes sociais, o Estoril esclareceu as dúvidas dos adeptos e garantiu que o objetivo passa apenas por homenagear «a história de Ayrton».

Veja aqui a mensagem partilhada pelo Estoril:

«Olá a todos os "Senna Lovers"

O Ayrton Senna, a sua memória e legado não são nossos! São do mundo e de todos aqueles milhões (muitos deles aqui nos comentários que o adoram como nós).

Não temos o direito nem quisemos que a nossa homenagem ficasse vinculada a um intuito de exploração comercial deste projecto.

Esta é a nossa forma mais pura e sentida de homenagear a história de Ayrton na nossa terra!»