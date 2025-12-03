O Estoril quebrou esta quarta-feira o silêncio sobre o caso de Philippe Lanquetin, depois de o jogador ter sido condenado a três anos de prisão, dois dos quais com pena suspensa por ter provocado um grave acidente de viação em França.

Em comunicado, o «clube da Linha» sublinha que ainda não recebeu qualquer documento oficial das autoridades competentes que confirme a veracidade das informações tornadas públicas. Face a isso, diz ter iniciado «diligências imediatas» para esclarecer a situação junto do próprio jogador, do seu empresário e das autoridades judiciais francesas, aguardando agora resposta formal.

A SAD estorilista deixa claro que os comportamentos descritos nas notícias «são totalmente incompatíveis com os valores, princípios e códigos de conduta» exigidos a todos os profissionais do Estoril.

Ainda assim, apela à responsabilidade e à contenção, pedindo que se evitem especulações que possam prejudicar o atleta, eventuais envolvidos ou a instituição.

O clube frisa também que não lhe compete emitir juízos de valor sobre matérias que são da competência exclusiva da justiça francesa e assegura que qualquer decisão disciplinar ou contratual só será tomada após receção de informação oficial, sempre em cumprimento da lei.

O Estoril garante que continuará a acompanhar o caso «com toda a seriedade e transparência», reservando-se o direito de tomar as medidas que considerar adequadas quando existirem bases legais e formais para tal.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«A Estoril Praia – Futebol, SAD vem por este meio clarificar a sua posição relativamente às notícias divulgadas recentemente envolvendo o jogador Philippe Lanquetin.

O Estoril Praia, até ao momento, não recebeu qualquer documentação oficial por parte das autoridades competentes que confirme a veracidade dos factos noticiados. Assim, o clube iniciou, de imediato, diligências para obter esclarecimentos junto do jogador, do seu representante e das autoridades judiciais francesas, encontrando-se a aguardar resposta formal.

O Estoril Praia sublinha que os comportamentos descritos são totalmente incompatíveis com os valores, princípios e códigos de conduta que o clube exige a todos os seus profissionais.

O clube considera essencial que o tema seja tratado com responsabilidade, evitando especulações que possam prejudicar o jogador, eventuais envolvidos ou a própria instituição. Não competindo ao Estoril Praia emitir juízos de valor sobre matérias da exclusiva competência das autoridades judiciais, qualquer eventual decisão de natureza disciplinar ou contratual será tomada apenas após receção de informação oficial e sempre em estrito cumprimento da legislação aplicável.

O Estoril Praia acompanhará este processo com toda a seriedade e transparência, reservando-se o direito de adotar as medidas que se revelem adequadas quando estiverem reunidas as condições formais e legais para tal e continuará a defender uma atuação pautada pelo profissionalismo, respeito e integridade, sublinhando que não se revê em qualquer tipo de comportamento semelhante aos descritos nas notícias.

Cascais, 3 de dezembro de 2025.

Estoril Praia – Futebol, SAD»