Momento: Mangala desbloqueia o marcador

Depois de 45 de intenso sofrimento, o Estoril regressou transfigurado do intervalo e, aos dez minutos, chegou à vantagem num lance de bola parada. Canto de Volnei da direita, com Mangala a libertar-se da marcação e a desviar para as redes de Magrão. Nove anos depois de ter deixado o FC Porto, o central francês voltou a marcar na liga portuguesa.

Figura: Rodrigo Gomes cheio de raça

Não é habitual um jogador entrar com a primeira parte ainda a decorrer, mas Álvaro Pacheco não estava a gostar do que estava a ver e abdicou de Heriberto para lançar o jovem avançado que chegou cedido pelo Sp. Braga. Em dois tempos o pequeno jogador virou o jogo, recorrendo à sua velocidade para levar a bola até ao lado contrário e, assim, obrigando o Rio Ave a recuar as suas linhas. Rodrigo acabou por estar em evidência na segunda parte, recorrendo aos seus recursos técnicos para abrir caminho para a área de Magrão.

Outo destaques:

Costinha

Grande primeira parte do ala do Rio Ave, sempre a carregar no acelerador a levar a equipa para a frente. Fez a cabeça em água a Tiago Araújo, com destaque para um lance em que deixou o lateral canarinho nas covas e cruzou para a entrada fulgurante de Fábio Ronaldo. Costinha esteve imparável ao longo de toda a primeira parte, mas teve de recuar quando Álvaro Pacheco mexeu na equipa e, na segunda parte, já não conseguiu ter o protagonismo que teve na primeira

Volnei

Outro lateral em bom plano esta tarde. Numa primeira fase o brasileiro destacou-se a defender, mas à media que o Estoril foi-se soltando, começou a aparecer em terreno mais adiantados, no apoio ao ataque. Foi Volnei que marcou o pontapé de canto que permitiu desbloquear o marcador.

Holsgrove

Outro jogador a crescer no jogo. O escocês pareceu meio perdido ao longo da primeira parte, procurando estancar a zona central, mas sem conseguir sintonia com João Marques. Os dois jogadores do meio-campo acabaram por acertar o passo e também foi dessa forma que o Estoril cresceu no segundo tempo. Destaque para um grande passe a destacar Heribero na área ainda na primeira parte.