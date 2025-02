Pode-se dizer que o jogo teve 45 minutos de brinde, com poucas oportunidades na primeira parte e um segundo tempo diferente a todos os níveis.

Begraoui desbloqueou um resultado que parecia teimar em não ser alterado e no banco de suplentes, Petit voltou a descobrir a «arma secreta» que já tinha oferecido um ponto aos vilacondenses em Arouca. Orellana acabou com as dúvidas e deu mais três pontos aos canarinhos.

No Estádio António Coimbra da Mota, além do frio, o jogo também não começou à temperatura ideal e a verdade é que os lances de golo demoraram a chegar. Do lado canarinho, Holsgrove foi o mais decidido e esteve quase sempre com a batuta na mão, qual maestro, a indicar o caminho aos companheiros de equipa.

Ainda assim, foi o seu colega de setor (Zanocelo) a testar os reflexos de Miszta pela primeira vez, com um pontapé fraco e à figura do guardião vilacondense.

A verdade é que o Rio Ave não conseguiu contrariar a superioridade do Estoril nos primeiros minutos e por pouco não sofreu as consequências. Depois de um belo lance coletivo, Begraoui surgiu dentro da área, partiu os rins ao adversário e atirou ao poste, mas na sequência do lance o fiscal de linha acabou por assinalar fora de jogo ao avançado marroquino.

Do outro lado, Kiko Bondoso esteve desaparecido nos primeiros 45 minutos e ao seu lado, André Luiz foi conseguindo desatar alguns nós e chegou inclusive a rematar à baliza de Joel Robles.

Certo é que eficácia no primeiro tempo não constou no dicionário de nenhum dos conjuntos, sendo que em cima do intervalo, Holsgrove tentou surpreender Miszta com um remate de fora da área, mas a bola saiu por cima do alvo e os jogadores saíram de campo com a certeza de que era preciso mais para desbloquear o nulo no marcador.

Os mesmos protagonistas, um desfecho diferente

Ora, os dois treinadores não mudaram nas peças ao intervalo e os mesmos protagonistas acabaram por trazer novidades para a segunda parte, sobretudo no que à eficácia diz respeito.

Um lance coletivo de levantar qualquer estádio fez com que João Carvalho servisse Begraoui de bandeja para o 1-0, ainda que o remate do marroquino tenha saído à figura de Miszta. A bola bateu no corpo do guardião polaco e acabou por entrar na baliza.

A partir daqui o encontro melhorou um pouco em termos de qualidade de jogo e Petit lançou homens frescos para o ataque, com destaque claro para Tiago Morais. O camisola 11 teve nos pés uma bela ocasião para marcar logo quando pisou o relvado. Junto à área, o jogador com formação no Benfica trocou as voltas a Wagner Pina e fletiu para o meio e cruzou para a área, mas Kiko Bondoso não deu o melhor seguimento à jogada.

No minuto seguinte, mais um lance de perigo dos vilacondenses e outra vez com Tiago Morais na jogada. Desta feita, o português colocou Clayton na cara de Robles, mas o guardião espanhol fez bem a mancha e evitou o empate para os comandados de Petit.

Como se costuma dizer, não há duas sem três e Tiago Morais conseguiu mesmo fazer o gosto ao pé novamente. Após um cruzamento para o interior da área, viu Wagner Pina dar-lhe o espaço necessário para brilhar e com um pontapé de primeira colocou a bola pelo meio das pernas de Robles e repôs a igualdade no marcador.

Só que tal como na sueca, o «Ás» vale sempre mais do que a «bisca» e Ian Cathro viu Jandro Orellana saltar do banco para resolver o que parecia ser um empate certo. Dentro da área, o médio espanhol rematou de primeira e assinou um autêntico golaço, levando à loucura os adeptos estorilistas.

Este resultado deixa o Estoril novamente mais perto dos lugares europeus e confirma um excelente momento para os comandados do técnico escocês.

A figura: Arma secreta de Cathro resolve tudo

Já depois de Petit ter visto Tiago Morais saltar novamente do banco e fazer o gosto ao pé de forma oportuna, Ian Cathro também deu a provar do mesmo veneno aos vilacondenses. Após a bola viajar até ao interior da área, Jandro Orellana disparou de primeira e assinou um autêntico golaço.

O momento do jogo: Begraoui desbloqueia o encontro

Após um lance coletivo de enorme qualidade por parte do Estoril, João Carvalho serviu de bandeja o marroquino, que dentro da área atirou à figura de Miszta mas viu a bola bater na mão do guarda-redes e entrar na baliza.

Menos: Eficácia em baixo na primeira parte

Começou morno o encontro debaixo do frio habitual no Vale da Amoreira, com as duas equipas a sentirem dificuldades para enquadrarem os remates com as respetivas balizas. As tentativas de fora da área marcaram os primeiros 45 minutos, sem relativo perigo para Joel Robles e Miszta.