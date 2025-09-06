A pausa para os compromissos internacionais foi o momento escolhido para a realização do duelo em atraso da terceira jornada entre Estoril e Santa Clara.

A data do jogo não foi do agrado de Ian Cathro, treinador da «formação da linha», que queria levar a filha à Disneyland, mas não pôde e a permanência em Portugal nesta semana não favoreceu o escocês.

Os açorianos, comandados por Vasco Matos, é que viajaram com os três pontos nas asas de Gabriel Silva e alcançaram o primeiro triunfo nesta edição do campeonato.

Na busca pela primeira vitória na Liga, Santa Clara e Estoril defrontaram-se na Amoreira e foi dos açorianos que surgiram as primeiras oportunidades de perigo no encontro.

Um duelo entre Gabriel Silva e Robles teve vários capítulos, mas o guardião espanhol acabou sempre por levar a melhor sobre o avançado brasileiro.

O melhor momento dos açorianos aconteceu pouco depois de passados 20 minutos da partida. Lucas Soares com um grande cruzamento encontrou Matheus Pereira ao segundo poste, mas o desvio do jogador do Santa Clara foi à malha lateral e enganou alguns dos presentes no Estádio António Coimbra da Mota.

Foi neste susto que acabou o maior domínio do Santa Clara na partida. Na resposta, Ricard pegou na bola no lado esquerdo, bailou sobre a defesa açoriana e assistiu João Carvalho. O avançado canarinho rematou forte com a bola a embater em cheio no poste da baliza de Gabriel Silva.

Pouco depois foi Patrick de Paula que obrigou o guardião brasileiro a aplicar-se para evitar o primeiro do encontro para os da casa. Antes do intervalo, o Santa Clara voltou a assustar. Uma bola cruzada por Paulo Victor passou à frente da baliza do Estoril, Robles desviou e evitou a emenda de Brenner que apareceu isolado no segundo poste.

A segunda parte começou com o momento capital do jogo. Matheus Pereira sofreu uma carga dentro da área de Patrick de Paula e o árbitro Miguel Nogueira não teve dúvidas apontando para a marca de grande penalidade.

Gabriel Silva abriu novo capítulo com Robles, mas desta vez o avançado do Santa Clara foi feliz. O brasileiro rematou forte e enganou o espanhol para abrir o marcador na Amoreira.

Até ao final, jogou-se um encontro muito fechado, com poucas oportunidades de golo. José Tavares ainda colocou a bola na baliza de Robles, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo.

O tento solitário de Gabriel Silva acabou mesmo por dar os três pontos aos açorianos e o Santa Clara viajou de regresso da Amoreira com o primeiro triunfo no campeonato nacional, algo que o Estoril ainda não alcançou.

---

A Figura: Gabriel Silva

O avançado do Santa Clara travou uma dura batalha principalmente no primeiro tempo, mas foi no início da segunda parte que fez a diferença ao converter uma grande penalidade para fazer o único golo da partida.

O momento: grande penalidade de Patrick de Paula

Patrick de Paula teve uma exibição nada famosa. O médio do Estoril viu um cartão amarelo na primeira parte por simular uma falta e foi o próprio que derrubou Matheus Pereira na área canarinha, causando a grande penalidade a favor dos açorianos.

Positivo: primeira vitória do Santa Clara

Foi preciso chegar à quarta tentativa para que o Santa Clara provasse o sabor da vitória na Liga. A viagem, mesmo em atraso, à Amoreira deu frutos e os primeiros três pontos aos comandados por Vasco Matos.