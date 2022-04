Figura: Matheus seguro

Um jogo sem golos muito por culpa de Matheus que anulou as melhores oportunidades do Estoril, com pelo menos três defesas cruciais. Na primeira parte teve de aplicar-se pata defender um remate de curta distância de Leonardo Ruiz. Depois teve de sair aos pés de Arthur Gomes para anular mais um lance perigoso. O guarda-redes acabou por chocar com o avançado canarinho, esteve a receber assistência e, pelo que percebemos, chegou a estar em dúvida para a segunda parte, uma vez que Tiago Sá esteve a aquecer. Já na segunda parte, defendeu um remate à meia volta de André Franco e afastou ainda um desvio traiçoeiro de Diogo Leite na sequência de um canto.

Momento: David Bruno salva sobre a linha

Foi o último lance do jogo e que podia ter mudado tudo. Na sequência de uma cabeçada de David Carmo na área, com Daniel Figueira já batido, David Bruno salvou sobre a linha fatal. Os adeptos do Estoril festejaram como se tivesse sido golo e com razão.

Outros destaques:

Joãozinho

Bom jogo do lateral que provou muitos desequilíbrios no Sp. Braga, com transições na transversal, da esquerda para o corredor central, a abrir muitos espaços no miolo minhoto. Teve sempre muito trabalho para travar Yan Couto e também Ricardo Horta, mas foi sempre encontrando espaço para subir no terreno, como é exemplo o lance no final do jogo que quase resultou em golo de André Franco.

Yan Couto

Bom jogo até sair com problemas físicos. Entrou muito bem no jogo, a oferecer profundidade à equipa pela ala direita e até teve uma oportunidade, com um remate forte junto ao primeiro poste. Assumiu praticamente todo o corredor, permitindo que Ricardo Horta pisasse terrenos mais interiores. Acabou por sair com problemas musculares.

Al Musrati

Mais um bom jogo do médio líbio, a dar solidez no meio-campo e a aparecer na área, com duas oportunidades claras para marcar. Ainda na primeira parte, na sequência de um canto de Ricardo Horta, veio de trás, entrou na área e cabeceou a rasar a barra. Já perto do final, teve nova oportunidade, rematou com o pé esquerdo, mas ao lado.

Arthur Gomes

Sempre que teve oportunidade, saiu disparado para a baliza do Braga e provocou calafrios. Não foram muitas, mas na primeira parte teve duas oportunidades claras. Uma primeira em que arrancou em velocidade, passou por dois adversários e rematou já de ângulo apertado para defesa de Matheus. Na segunda desmarcou-se, a passe de André Franco, mas depois chocou com Matheus na área. A bola ainda seguiu, devagarinho, mas passou ao lado do poste.