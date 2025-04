O Sp. Braga estava obrigado a vencer o Estoril na Amoreira para não perder o terceiro lugar para o FC Porto, que tinha triunfado sobre o Famalicão.

O Estoril, com 11 «Senna’s» em campo, até começou melhor, mas logo a dupla Moutinho-Gharbi fez estragos e picou o ponto por duas vezes para, no dia de homenagem ao piloto brasileiro, os «guerreiros do Minho» regressaram ao pódio da classificação.

Já os «canarinhos» voltam a não conseguir vencer depois da última derrota contra o Famalicão, e a Europa fica cada vez mais longe de regressar à Amoreira.

Recorde a história deste jogo.

Foi com uma camisola de homenagem a Ayrton Senna que o Estoril se apresentou no Estádio Coimbra da Mota e quase parecia de propósito que os «canarinhos» quase chegaram ao golo tão rápido como o piloto brasileiro corria no circuito do Estoril. Pedro Carvalho permitiu uma boa intervenção de Hornicek logo a abrir o encontro.

No entanto, logo a seguir, João Moutinho descobriu Gharbi isolado que, com uma «rodagem mais alta» que os adversários, tocou levemente na bola, mas o suficiente para enganar um desamparado Robles.

Como numa boa equipa de Fórmula 1 são precisos dois pilotos de qualidade, o Sp. Braga encontrou-os em Moutinho e Gharbi. Minuto 21, mais um passe teleguiado do médio internacional português para o espanhol, este picou a bola por cima de Robles que acabou por escorregar e deixar a bola entrar uma vez mais na baliza canarinha.

O Estoril tentou responder com os remates de Lacximicant e um livre perigoso de Holsgrove, mas em ambas as situações, Hornicek mostrou-se à altura parando os dois remates.

Depois de uma primeira parte com bastantes oportunidades de perigo, as equipas «voltaram das boxes com pouca gasolina» e foram muito poucas as hipóteses reais de golo. O Sp. Braga geriu o resultado até ao final, com o maior lance de perigo da segunda parte acabou por ser uma boa mancha de Robles a remate de Gabri Martínez já perto do minuto 90.

João Pinheiro «mostrou a bandeira axadrezada» no relvado do Estádio António Coimbra e confirmou o triunfo do Sp. Braga, que volta ao terceiro lugar ultrapassando o FC Porto com 63 pontos, já o Estoril perde pela segunda vez consecutiva e está no nono lugar com 39 pontos conquistados, a 23 pontos dos dragões que são neste momento quem ocupa o primeiro lugar que dá acesso às competições Europeias.

---

A Figura: João Moutinho.

O médio fez as duas assistências para os golos dos «guerreiros do Minho», descobrindo Gharbi por duas vezes com dois passes magníficos. Aos 38 anos, o internacional português continua a «espalhar magia» nos relvados da nosso campeonato.

O momento: Defesa de Hornicek aos quatro minutos.

Logo no início da partida o guardião bracarense foi posto à prova por Pedro Carvalho e com uma boa intervenção evitou o golo do Estoril, que, quem sabe, podia ter mudado completamente o rumo deste jogo.

Positivo: Sp. Braga responde à altura à vitória do FC Porto.

Os bracarenses não se deixaram pressionar pela classificação e dois golos de na primeira parte acabaram por construir uma vitória tranquila para regressar ao pódio do Campeonato nacional.