FIGURA: André Lacximicant (Estoril)

Possante, partindo preferencialmente da esquerda do ataque, procurou explorar os espaços deixados nas costas da defesa bracarense. Foi assim que marcou o único golo do jogo e que quase bisou na segunda parte. Saiu, esgotado, perto do fim. Recebe esta distinção por ter sido o autor do único golo do jogo, ainda que o jogador mais exuberante em campo tenha estado no outro lado da barricada.

MOMENTO: o golo que decidiu o jogo (43m)

Na reta final de uma primeira parte em que o Sp. Braga foi superior, o Estoril adiantou-se no marcador com o golo de André Lacximicant, num lance em que explorou com eficácia o espaço deixado livre nas costas da defensiva bracarense. Apesar das muitas ocasiões que o jogo teve, esse foi o momento que definiu o resultado.

Outros destaques:

Lukas Hornicek (Sp. Braga): aqui está o homem mais exuberante em campo! Mais uma grande exibição do jovem guarda-redes checo. Apesar do golo sofrido, manteve os arsenalistas vivos no jogo com intervenções decisivas perante Begraoui, este em dose tripla, Fabrício e Lominadze. Voltou a mostrar qualidade no jogo de pés e segurança nos lances que rondaram a sua baliza.

Joel Robles (Estoril): ainda que inseguro em algumas saídas da baliza - mostrou bom controlo da profundidade, mas tomou decisões arriscadas sem necessidade - foi importante, na primeira parte, ao travar os remates perigosos de Pau Víctor (4m) e João Moutinho (27m). Inesperadamente, teve uma segunda parte bastante tranquila.

Rafik Guitane (Estoril): de regresso à equipa, depois da participação na Taça Árabe, o criativo argelino foi igual a si próprio. Efusivo quando tinha a bola nos seus pés, pautou bem o jogo, permitindo ao Estoril respirar um pouco em momentos de maior aperto arsenalista. Iniciou o jogo como “falso 9”, mas gozou de grande liberdade de movimentos.

Jordan Holsgrove (Estoril): farol da equipa nas saídas apoiadas para o ataque, voltou a mostrar toda a sua qualidade no passe, pese embora algumas bolas transviadas na primeira parte. Eleva a nota por ter impedido o golo a Pau Víctor, em cima da linha de baliza, no arranque do segundo tempo.

Yanis Begraoui (Estoril): a mobilidade e a potência do avançado marroquino deixaram os defesas do Sp. Braga em sérias dificuldades, sobretudo na segunda parte. Nunca deixou de procurar o golo, que só não marcou porque pela frente encontrou um guarda-redes inspirado.

Víctor Gómez (Sp. Braga): se a defender ocupou a esperada posição de ala direito, a atacar andou por onde quis até às primeiras mexidas na equipa promovidas por Carlos Vicens. Ajudou a criar desequilíbrios em zonas pouco esperadas, como no eixo do ataque. Foi assim que, por exemplo, encontrou espaço para cruzar para um golo cantado de Gabri Martínez, ao minuto 39, mas o compatriota cabeceou por cima.