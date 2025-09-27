A Figura: Luis Suárez

Mais uma exibição convincente do internacional colombiano, desde o primeiro minuto em campo. Intenso como sempre, teve nos pés a oportunidade para colocar o Sporting em vantagem logo aos 12 minutos e não desperdiçou. De pé esquerdo atirou para o 1-0 e levou à loucura os adeptos leoninos no Estádio António Coimbra da Mota. Na segunda parte foi mais do mesmo, um constante ataque ao espaço e muita disponibilidade para fazer combinações com os companheiros de equipa.

O Momento: Suárez abre o ativo

Depois de um início algo morno, o primeiro golo do Sporting transformou por completo o encontro. Maxi Araújo descobriu Luis Suárez solto de marcação e, dentro da área, o internacional colombiano fez o que melhor sabe, apontando assim o quinto golo nesta edição da Liga.

Outros destaques:

Maxi Araújo

Tem certamente um motor a pilhas, dada a intensidade e longevidade com que faz piscinas pelo corredor esquerdo, com enorme qualidade. É dele a assistência para o primeiro golo dos leões, num cruzamento atrasado para a finalização de Luis Suárez. Mostrou-se sempre disponível para procurar as costas da defesa canarinha, criando dificuldades a Ricard Sánchez e Pedro Carvalho.

Morita

Esteve em campo apenas 45 minutos, mas a diferença do Sporting com o japonês em campo e sem ele foi notória, sobretudo quando perdia a bola. Morita esteve em todo o lado, serviu os colegas de equipa da melhor forma e revelou-se um autêntico tampão para as investidas do Estoril, quase sempre no contra-ataque. Acabou por sair ao intervalo e para o seu lugar entrou Kochorashvili.

Rafik Guitane

Claramente o elemento mais desestabilizador da formação canarinha durante todo o encontro. Sem medo de ir para cima dos adversários, Guitane assumiu a criação de praticamente todos os lances de relevo do Estoril, com a técnica que lhe é característica e a energia de igual forma.