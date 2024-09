Figura: Matheus Reis com nota artística

O Estoril ainda resistiu ao ataque avassalador do Sporting ao longo mais de vinte minutos, mas não resistiu a um pormenor do central brasileiro que subiu no terreno para desbloquear o jogo. Fazendo a bola passar pelas suas costas, o defesa tirou um adversário da frente e serviu Geny Catamo, de bandeja, para o primeiro golo da noite. Foi determinante, portanto, no ataque, mas também na defesa, com destaque para um corte, com a ponta da bota, a anular um cruzamento venenoso de Pedro Amaral, naquele que foi o melhor lance do Estoril no jogo.

Momento (inédito): Gyökeres sai sem marcar

Pela primeira vez esta época, em jogos da Liga, Viktor Gyökeres ficou em branco e foi substituído. Depois de ter marcado dez golos de ter somado uma assistência nos primeiros seis jogos, ao sétimo jogo, o sueco não marcou e até esteve discreto. Motivo de preocupação para Ruben Amorim, uma vez que o sueco foi para banco fazer gelo no joelho. Nos 77 minutos em que esteve em campo, o goleador não conseguiu melhor do que uma cabeçada por cima da trave, mas, mesmo assim, foi para o banco debaixo de uma tremenda ovação dos adeptos, com o seu nome a ecoar nas bancadas.

Outros destaques:

Maxi Araujo

Depois de Conrad Harder, na jornada anterior, agora foi a vez de Maxi Araújo também estrear-se como titular, tal como o dinamarquês, no lugar do lesionado Pote. O internacional uruguaio, que já tinha mostrado bons pormenores, nos poucos minutos que somou na Liga, encaixou-se na perfeição, naquela posição. Apesar de ser um jogador muito parecido com Nuno Santos, deixou o corredor para o português e procurou terrenos mais interiores, mais junto de Gyokeres e até teve uma boa oportunidade para marcar.

Francisco Trincão

Com o selecionador Roberto Martínez nas bancadas, o avançado voltou a mostrar que está a atravessar um excelente momento de forma, fazendo a cabeça em água a Pedro Amaral e Wagner Pina, os dois laterais que lhe passaram pela frente. Fez a assistência para o golo de Morita, marcou um livre a rasar a trave e atirou ainda uma bomba ao poste que, nesta altura, ainda deve estar a tremer.

Geny Catamo

Regressou ao onze, ao corredor direito, para o lugar de Geovany Quenda, marcou o golo que desbloqueou o marcador e está ainda no início do lance do segundo golo, marcado por Morita. Mais uma boa exibição a dar dores de cabeça, daquelas boas, a Ruben Amorim.

Morita

Morita é um jogador discreto, nada exuberante, mesmo quando marca um golo, como se viu esta noite. Podia ter saído a festejar, dirigir-se aos adeptos e valorizar-se, mas, não, ficou ali parado na área, com um enorme sorriso a ver os companheiros fazer festa. Não há muitos jogadores assim.

Pedro Álvaro

O Estoril foi a primeira equipa, esta época, a travar Viktor Gyökeres e Pedro Álvaro tem algum mérito nisso. O central não fez propriamente uma marcação cerrada, mas soube ocupar os espaços que o sueco normalmente procura, jogando muitas vezes em antecipação.