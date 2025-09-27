Estoril e Sporting medem forças a partir das 20h30, no encontro da sétima jornada da Liga, e Rui Borges promove três alterações face ao onze que alinhou diante do Moreirense na última jornada da Liga.

A principal novidade é o regresso de Rui Silva à baliza dos leões, em detrimento de João Virgínia. O internacional português está recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos do Sporting e salta para a titularidade, assim como Maxi Araújo e Morita.

Os dois jogadores rendem Ricardo Mangas e Kochorashvili, que começam o encontro no banco de suplentes. De resto, o técnico não mexe no ataque, com Pedro Gonçalves, Trincão e Quenda atrás de Luis Suárez.

Do lado do Estoril, Ian Cathro muda três peças face às escolhas iniciais diante do Gil Vicente, com as titularidades de Patrick de Paula, Pedro Amaral e Alejandro Marqués, em detrimento de Lominadze, Tiago Parente e Begraoui.

SIGA AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Confira os onzes de Estoril e Sporting:

ESTORIL: Joel Robles, Boma, Ferro, Bacher, Ricard Sendra, Patrick de Paula, Holsgrove, Pedro Amaral, Guitane, João Carvalho e Marqués.