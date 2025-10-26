Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa após o empate a um golo na deslocação ao reduto do Estoril, para a nona jornada da Liga:

Análise ao empate diante do Estoril

«Sabíamos que íamos ter um jogo difícil pela frente, contra uma equipa recheada de talentos individuais e coletivos. Tivemos alguma dificuldade em entrar no jogo. O Estoril surpreendeu-nos ofensiva e defensivamente e tivemos de fazer constantes ajustes. Quando os fizemos, senti que tivemos algum ascendente e, de forma justa, marcámos, sendo que depois tivemos um golo anulado por centímetros.

«O golo do Estoril surge contra a corrente do jogo. Tivemos mais duas oportunidades para marcar e a haver um vencedor teria de ser o Nacional. Acho que foi um excelente jogo de futebol para quem assistiu. É importante para nós consolidarmos a nossa ideia e processo de jogo. Felizmente, isso tem sido acompanhado de pontos, sendo este o terceiro jogo seguido a pontuar, com a passagem na Taça pelo meio.»

Penálti sobre João Carvalho

«A bola não estava dominada por ninguém, o que eu vejo do banco é que o João Carvalho mete a perna à frente do José Gomes e o árbitro nada assinala. Não sei o que o VAR viu, porque o que eu vejo é um contacto entre dois jogadores sem a bola estar dominada, não percebo porquê de ter interpretado penálti.»